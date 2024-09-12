Брат Соловий вступил в ряды ВСУ

Певица сообщила об этом на своей странице в Instagram.

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Кристина Соловий огорошила новостью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/

Украинская певица Кристина Соловий рассказала, что ее родной брат Евгений вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину от российских оккупантов.

Об этом скандальная певица рассказала на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала фото со своим братом и поделилась, что дальше концерты она будет играть без него. Родной брат певицы мобилизовался и отправился защищать страну от оккупантов.

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Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

По словам Соловой, она очень гордится поступком Евгения. "Он сделал свой выбор – защищать Украину и уже присоединился к Силам обороны. С гордостью поддерживаю его и горжусь. Моя обязанность здесь, в тылу, делать все для поддержки защитников и защитниц. Ведь вместе мы переплетены и объединены. Мы и есть Украина", - написала она.

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Недавно Кристину Соловий "наказали" за скандальный концерт в Черноморске. Меру наказания артистке будет определять Ильичевский городской суд. Ей грозит штраф, общественные работы, исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток админареста.

Сама Кристина Соловий жестко отреагировала на этот инцидент. Певица заявила, что больше не будет участвовать в фестивале, а всю историю назвала "отвратительной мерзостью".

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