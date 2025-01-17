Брал у жены деньги под расписку: у Тиммы перед смертью были проблемы с финансами

Сестра покойного рассказала, при чем тут Анна Седокова.

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Умер Янис Тимма - сестра Яниса Тиммы рассказала про его проблемы с деньгами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/janis.timma, instagram.com/annasedokova

Кратко:

Седокова вышла на связь с сестрой Яниса Тиммы и объяснила, зачем ей доступ к счетам бывшего мужа

Жандецка рассказала про проблемы брата

Со дня смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы прошел месяц, а его семья до сих пор не уверена, что его самоубийство было намеренным. В связи с этим полиция Латвия начала расследование обстоятельств ухода спортсмена из жизни.

Этот факт в социальных сетях подтвердила Лелде Жандецка - сестра Яниса Тиммы. Она также объяснила свои слова о том, что бывшая жена баскетболиста, певица Анна Седокова, стала проявлять внимание к его банковским счетам.

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Друзья покойного убеждены, что в этом браке артистку интересовали только деньги, поэтому, когда у Яниса начались финансовые трудности, она подала на развод, через неделю после которого Тимма и покончил с собой. Лелде в свою очередь отметила - выслушала версию Седоковой относительно ее запросов в банк и долгов, которые оставил после себя спортсмен.

"Анна написала мне лично, объяснив, что она звонила в банк только для того, чтобы отсоединить свою кредитную карту от кредитной карты моего брата. Также она прислала мне фотографию, где мой брат расписал свой долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, хранилищу и мобильному телефону на общую сумму 10 900 долларов США. Я видела скриншот, на котором Анна сделала транзакцию моему брату 28 ноября на 10 000 долларов США и 6 декабря на 295 000 рублей", - написала Жандецка в новом посте в Instagram.

Умер Янис Тимма - сестра Яниса Тиммы рассказала про его проблемы с деньгами / instagram.com/lelde.zandecka

Смерть Яниса Тиммы - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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