"Большие проблемы со здоровьем": Киркоров устроил новый скандал и серьезно опозорился

Киркоров хочет уехать из России, но оказался заложником серьезной болезни своего обожаемого отца.
Российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.
Кроме того, Киркоров на концерте в Казахстане утроил драку цветами в зрительном зале.
Многие начали сомневаться, что со здоровьем Киркорова, который поддержал войну в Украине и яро выступает за Путина, что-то происходит.
Киркоров хочет уехать из России, но оказался заложником серьезной болезни своего обожаемого отца, Бедроса Киркорова, пишет Telegram-канал "НеМалахов".
"Филипп Киркоров оказался в очень непростой ситуации. По слухам, артист мог бы давно уехать из России. Но не делает этого якобы из-за старенького тяжелобольного папы. Как рассказали знакомые певца, вокалист весь на нервах, у него случаются срывы. Бедрос Киркоров не перенесет длительный перелет. Любящий сын вынужден находиться подле родителя", - пишут журналисты.
Киркоров набросился с цветами на концерте
Менеджер Киркорова Екатерина Успенская, внесла ясность в скандальную историю с избиением на концерте.
Как оказалось, Филипп Бедросович отхлестал букетом своего приближенного, человека, который должен обеспечивать ему безопасность. Но в этот раз бывшему мужу Примадонны не понравилось, что охранник просто-напросто выполняет свои обязанности.
"Это не зритель. Человек из команды. Филипп заступился за поклонника, которого не пустили к сцене", - заявили у Киркорова, пишут росСМИ.
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