"Большие проблемы со здоровьем": Киркоров устроил новый скандал и серьезно опозорился

Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров за последний месяц устроил несколько громких скандалов. За считаные дни он успел пройтись по Наргиз, вышел в голом наряде на сцену в Алма-Ате и набросился на журналистку.

Кроме того, Киркоров на концерте в Казахстане утроил драку цветами в зрительном зале.

Многие начали сомневаться, что со здоровьем Киркорова, который поддержал войну в Украине и яро выступает за Путина, что-то происходит.

Киркоров хочет уехать из России, но оказался заложником серьезной болезни своего обожаемого отца, Бедроса Киркорова, пишет Telegram-канал "НеМалахов".

"Филипп Киркоров оказался в очень непростой ситуации. По слухам, артист мог бы давно уехать из России. Но не делает этого якобы из-за старенького тяжелобольного папы. Как рассказали знакомые певца, вокалист весь на нервах, у него случаются срывы. Бедрос Киркоров не перенесет длительный перелет. Любящий сын вынужден находиться подле родителя", - пишут журналисты.

Киркоров набросился с цветами на концерте

Менеджер Киркорова Екатерина Успенская, внесла ясность в скандальную историю с избиением на концерте.

Как оказалось, Филипп Бедросович отхлестал букетом своего приближенного, человека, который должен обеспечивать ему безопасность. Но в этот раз бывшему мужу Примадонны не понравилось, что охранник просто-напросто выполняет свои обязанности.

"Это не зритель. Человек из команды. Филипп заступился за поклонника, которого не пустили к сцене", - заявили у Киркорова, пишут росСМИ.

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