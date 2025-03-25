Татьяна Буланова рассказала, что произошло.

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Татьяна Буланова посещает косметолога / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Татьяна Буланова

Кратко:

Татьяна Буланова рассказала, от куда у нее синяки

Путинистка решила омолодить свое лицо и шею

Российская певица Татьяна Буланова, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, появилась на публике с синяками на шее.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, путинистка побывала на концерте в Кремле и пообщалась с журналистами.

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Буланова объяснила, что синяки у нее появились в результате визита к косметологу, но ее это не смущает.

"Больно, честно скажу. Больно. Но что делать. Красота требует жертв", — сказала любительница диктатора Путина.

Татьяна Буланова на концерте в Кремле / фото: скрин видео

Певица уверенна, что в свои 56 лет ей просто необходимо делать процедуры по омоложению, но ложиться "под нож хирурга" не планирует, хотя подруги уже подобрали ей специалиста.

Также путинистка призналась, что регулярно посещает косметолога и хочет "подколоть" несколько участков лица.

Путинистка Буланова не боится уколов красоті / фото: скрин видео

Напомним, ранее Буланова отказалась ехать с концертами на временно оккупированный Россией украинский Донбасс, чтобы развлекать российских военных и все время утверждает, что она истинная патриотка страны-террориста.

"Я выступала перед ранеными на спецоперации бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что впоследствии решусь", - говорила певица.

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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.

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Кто такая Татьяна Буланова? Татьяна Буланова — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии "Овация" (1994). Член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Принимала участие в съёмках кинофильмов, в том числе и в главной роли.

Летом 2022 года снялась в клипе "Россия — это мы!" и выступила с критикой покинувших Россию Максима Галкина и Андрея Макаревича. Также поддержала нападение России на Украину.

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