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"Не нужно лить грязь на своих граждан": Буланова решила поучить Галкина и Пугачеву

29 сентября 2022, 14:21

Татьяна Буланова недовольна поведением звезд, которые выступают против войны.

Буланова, Пугачева
Буланова решила поучить Галкина и Пугачеву / скриншот

Певица Татьяна Буланова высказалась относительно отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина к войне в Украине.

Артистка считает, что высмеивание юмористом пропагандистов и россиян неуместно.

"Чем там на своих выступлениях занимается Максим Галкин — вот этого я не могу понять. Мне кажется, это неправильно как минимум. Думаю, если бы Пугачева так себя вела, то вряд ли она вернулась бы. Нет неприкасаемых на самом деле, это со времен Сталина понятно", - заявила Буланова.

Хотя ранее певица однозначно высказывалась о знаменитостях, покинувших Россию после начала войны, но, по всей видимости, для Булановой Пугачева — особый случай.

"Защита — абсолютно нормальное дело, когда на тебя нападают. Начинаешь объяснять, что ты не верблюд. Она уехала, а потом приехала, и это лично ее дело. Считаю, что можно жить полгода в Америке, во Франции — где угодно, но главное, не нужно лить грязь на своих граждан. Если этого не делать, то какая разница, где кто живет", - заявила Буланова.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Максим Галкин Татьяна Буланова
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