Боли, бессонница и пролежни: звезде "Гусарской баллады" нужна помощь медиков

Вкратце:
- Последние годы Лариса Голубкина борется с рядом изнуряющих симптомов, связанных с серьезным заболеванием
- Артистка перестала вставать с постели и отказывается от помощи родных
Советская и российская актриса театра и кино ("Гусарская баллада", "Трое в лодке, не считая собаки") Лариса Голубкина не может и дня прожить без медикаментов из-за боли. Также артистке необходима регулярная медицинская помощь.
Об этом сообщают росСМИ. Голубкина в последние годы серьезно болеет - ранее ей диагностировали онкологическое заболевание крови третьей степени.
Актриса страдает бессонницей и хроническими болями, с которыми приходится бороться медикаментозно. К тому же она в последнее время стала стремительно терять вес.
От помощи близких Лариса Голубкина якобы отказывается. Сейчас она совсем слегла, у нее появились пролежни. "Если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встает с кровати из-за общего состояния слабости", - сообщает источник.
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Кто такая Лариса Голубкина?
Лариса Голубкина - советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка РСФСР. Вдова актера театра и кино Андрея Миронова, сообщает Википедия. Известные роли: "Гусарская Баллада", "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки".
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