Путинист Киркоров отказался от шумного праздника на свой день рождения, ведь 30 лет назад именно 30 апреля умерла его мама.

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Филипп Киркоров рассказал о потере матери / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, любит закатывать грандиозные праздники. Но в этом году он решил отпраздновать свой день рождения в тихой обстановке.

Путинист прокомментировал свое решение для росСМИ и отметил, что 30 апреля прошло как раз 40 дней после теракта в "Крокусе", а также ровно 30 лет со дня смерти его мамы, которая умерла от рака.

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"Именно 30 апреля мамы не стало… С этого момента этот день для меня стал днем скорби. Не верьте людям, которые говорят, что с годами эта боль и скорбь проходят… Ничего эта боль не проходит, а только наоборот… Мама, мне тебя не хватает, очень…", - заявил Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке. С соответствующей просьбой к диктатору Путину обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин.

А также после реабилитационной поездки на Донбасс Филиппа Киркорова снова вернули в эфир росТБ. Теперь певец не появляется в перьях и стразах, а полностью преобразился и сменил прическу.

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