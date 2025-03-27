Блогерша-молчунья Стужук родила в присутствии детей: фото родов

Стужук родила еще одного ребенка от своего второго мужа по имени Антон.

https://stars.glavred.info/blogersha-s-drugoy-storony-vidnee-stuzhuk-rodila-v-prisutstvii-detey-foto-rodov-10650890.html Ссылка скопирована

Стужук снова родила, снова на камеру / Коллаж Главред, фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Кратко:

Блогерша Стужук родила пятого ребенка в бассейне

Кто наблюдал за ее родами

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, родила своего пятого ребенка в присутствии старших детей.

Стужук, которая рожает своих детей дома, является антивакцинатором и приверженцем родов дома. Кроме того, что она показывает свои роды обычно в социальных сетях, уже не особенно удивляя этим процессом своих фоловеров.

видео дня

Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Но на этот раз, за ее родами наблюдали не только подписчики, но и ее собственные дети. На фото видно, как 4-летняя девочка стоит рядом с бассейном, в котором снова рожает Стужук.

Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

К слову, Ступку теперь рожает от своего второго мужа - Антона Левданского, с которым живет в Латвии. Она держит интригу и пока не сообщает пол пятого ребенка, пытаясь максимально завлечь аудиторию в свои соцсети.

Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Своих старших детей она родила от Дмитрия Стужука, который умер несколько лет назад от осложнения коронавируса.

Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

"Так, вчера в 16:30 нас стало на 1 больше. Благодарим всех за поздравления", - написала она.

Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Стужук оскандалилась очередным заявлением о войне.

Женщина, которая переехала жить в Ригу и продолжает молчать и войне и убийствах мирных украинцев, написала в своем Телеграмм-канале о том, что она не знает что такое "р**ня" (российская армия оккупантов, убивающая украинцев - авт.) и вообще она новости не смотрит.

Напомним, на протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред