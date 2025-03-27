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Блогерша-молчунья Стужук родила в присутствии детей: фото родов

Алена Кюпели
27 марта 2025, 13:48обновлено 27 марта, 14:26
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Стужук родила еще одного ребенка от своего второго мужа по имени Антон.
Стужук снова родила, снова на камеру
Стужук снова родила, снова на камеру / Коллаж Главред, фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Кратко:

  • Блогерша Стужук родила пятого ребенка в бассейне
  • Кто наблюдал за ее родами

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, родила своего пятого ребенка в присутствии старших детей.

Стужук, которая рожает своих детей дома, является антивакцинатором и приверженцем родов дома. Кроме того, что она показывает свои роды обычно в социальных сетях, уже не особенно удивляя этим процессом своих фоловеров.

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Стужук родила очередного ребенка
Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Но на этот раз, за ее родами наблюдали не только подписчики, но и ее собственные дети. На фото видно, как 4-летняя девочка стоит рядом с бассейном, в котором снова рожает Стужук.

Стужук родила очередного ребенка
Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

К слову, Ступку теперь рожает от своего второго мужа - Антона Левданского, с которым живет в Латвии. Она держит интригу и пока не сообщает пол пятого ребенка, пытаясь максимально завлечь аудиторию в свои соцсети.

Стужук родила очередного ребенка
Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Своих старших детей она родила от Дмитрия Стужука, который умер несколько лет назад от осложнения коронавируса.

Стужук родила очередного ребенка
Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official
Стужук родила очередного ребенка
Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

"Так, вчера в 16:30 нас стало на 1 больше. Благодарим всех за поздравления", - написала она.

Стужук родила очередного ребенка
Стужук родила очередного ребенка / Фото Telegram/sofia_stuzhuk_official

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Стужук оскандалилась очередным заявлением о войне.

Женщина, которая переехала жить в Ригу и продолжает молчать и войне и убийствах мирных украинцев, написала в своем Телеграмм-канале о том, что она не знает что такое "р**ня" (российская армия оккупантов, убивающая украинцев - авт.) и вообще она новости не смотрит.

Напомним, на протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.

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