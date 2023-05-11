Стужук опозорилась очередным заявлением по поводу оккупантов

Скандальная предательница Стужук уже даже дно не пробивает, а просто барахтается в самом низу.

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София Стужук малодушно и трусливо молчит о войне/ Instagram

Блогерша украинского происхождения София Стужук, которая категорически отказывается высказываться на свою аудиторию о преступной войне, которую Россия развязала против Украины, оскандалилась очередным заявлением о войне.

Женщина, которая переехала жить в Ригу и продолжает молчать и войне и убийствах мирных украинцев, написала в своем Телеграмм-канале о том, что она не знает что такое "р**ня" (российская армия оккупантов, убивающая украинцев - авт.) и вообще она новости не смотрит.

В своей социальной сети предательница Стужук спрашивает "у девчонок", как прошли их выходные. На что одна из подписчиц написала: "Да ничего. Пару ракет р**ня накидала на Киев, а так все нормально".

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На что недалекая Стужук, которая продолжает зарабатывать на своей русскоязычной аудитории, отвечает: "Я не смотрю новости давнл. Это мой выбор. Поэтому адресовала вопрос просто подписчикам. Что такое р**ня, я не знаю".

София Стужук снова молчит о войне в Украине / Скриншот Телеграмм

Как известно, блогерша с начала военного вторжения России в Украину перебралась к своему бойфренду-латышу и обосновалась в Риге, вместе со своими тремя детьми. Она также транслировала личные драмы, час от часу, поливая слезами свой телефон. Но не о войне, а о личных отношениях со своим мужчиной, который то бросал ее, то снова предлагал совместное будущее.

Напомним, на протяжении года, когда Украина утопала в крови, Стужук рассказывала, что "ей с другой стороны виднее" и делала репосты других недалеких индивидов, которые объясняли, почему украинцам не стоит радоваться подрыву Крымского моста.

Ранее также блогерша в очередной раз поделилась своим "ценным мнением". Стужук, которая недавно инсценировала нападение "коктейлями Молотова" на своей дом в Риге, где она проживает со своим сожителем и тремя детьми от первого брака, высказалась по поводу празднования Рождества.

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