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Анатолич пригрозил не допустить возвращения Стужук, Тодоренко и других запроданцев в Украину

19 октября 2022, 19:21

Телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на скандальное заявление блогерши Софии Стужук, оправдавшей россиян за массированный обстрел Украины 10 октября.

Анатолич, Тодоренко
Анатолич пригрозил не допустить возвращения Стужук и Тодоренко в Украину / коллаж фото УНИАН

Популярный отечественный телеведущий, шоумен и светский лев Анатолий Анатолич отреагировал на скандальное заявление блогерши Софии Стужук, которая оправдывала русских оккупантов за массированный ракетный обстрел Украины в минувший понедельник, 10 октября. Такой комментарий он опубликовал у себя в Instagram-stories.

"Если София Стужук, Регина Тодоренко, Жанна Бадоева, Анна Седакова, если кто-то из этого хлама решит вернуться в Украину после нашей победы, я буду лично делать все, чтобы они покинули как можно скорее эту страну. Я вам сейчас официально об этом заявляю. Можете им передать это милое видео у киевских деревьев", – заявил ведущий.

Анатолич заверил фолловеров, что категорически выступает против возвращения в Украину запроданцев. Кроме того, шоумен пообещал более никогда не игнорировать пророссийских знаменитостей, которые умалчивали или поддерживали войну.

Напомним, ранее певица и телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы) в очередной раз обескуражила общественность позорным поступком ‒ помимо того, что она продолжает молчать о войне, которую Россия развязала против Украины.

2 сентября Тодоренко вышла на красную дорожку Московского кинофестиваля (который курирует скандально известный русский режиссер-путинист Никита Михалков). Молчунью быстро и гневно осудили украинские знаменитости. В первую очередь ‒ шоумен Анатолий Анатолич и певица Даша Астафьева.

До того украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

Другие новости:

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