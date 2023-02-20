Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja Cat

В погоне за хайпом Хейли Калил облепила себя стразами с ног до головы, но не учла, что клей будет таким пекучим.

Хейли Калил повторила образ Doja Cat с 30 тыс. стразов / tiktok.com/@haleyybaylee, instagram.com/dojacat

Американская рэп-исполнительница Doja Cat (настоящее имя - Амала Дламини) шокировала публику: она стала частью перфоманса от модного дома Скиапарелли во время Парижской недели моды - все ее тело было покрыто красной краской, блестками и 30 тыс. камней Сваровски.

Зрелище жуткое и прекрасное настолько покорило блогершу и модного инфлюэнсера Хейли Калил, что она решила повторить подвиг артистки. В образе двойника Доджи Кэт она появилась на вечеринке, которую устроило издание Vogue в честь Недели высокой моды в Нью-Йорке.

Спустя 9 часов в кресле визажиста и три десятка тысяч кристаллов, намертво приклеенных к ее коже, Калил произвела впечатление на модном событии, однако дома ее ждал настоящий ад и тщетные попытки снять себя этот красный дьявольский костюм.

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Своими впечатлениями и процессом очищения Хейли Калил поделилась в ролике в TikTok. Блогерша пожаловалась, что все тело от кристаллов и клея ужасно чешется. Она пыталась отдирать костюм с лица ногтями, терла кожу различными косметическими средствами, но никаких результатов, кроме ужасной боли, не последовало.

"Теперь я не знаю, как убрать ЭТО с моего тела. Я покрыла себя 30 тыс. стразов, и они так чешутся! Боже, как больно! Зачем я вообще делаю такие вещи? Зачем я приклеила их так близко к глазам? Надеюсь, у моего дерматолога нет TikTok", - комментировала попытки снять с себя костюм Доджи Кэт Калил.

Через какое-то время блогерша плюнула на все, и просто пошла в душ. Это немного помогло ей - камни начали отклеиваться огромными кусками, что было довольно болезненно.

Однако Калил нашла в случившейся ситуации свои плюсы: образ, несмотря на все неудобства, боль и зуд, ей очень понравился. К тому же интенсивные попытки снять с себя все это великолепие сработали как скраб глубокого очищения. "Несмотря на то, что снимать это было очень болезненно, я все равно считаю это своим любимым образом, который когда-либо делала. Не буду врать, моя кожа никогда еще не была нежнее!" - заявила блогерша, когда вернулась в свой прежний вид.

Хейли Калил повторила образ Doja Cat с 30 тыс. стразов / instagram.com/haleyybaylee

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