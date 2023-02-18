Рики Мартин поделился редким фото взрослого сына от суррогатной матери

У повзрослевшего парня даже уже пробились тонкие усики. Комментаторы считают, что он похож на отца.

Рики Мартин и сын / Instagram

Певец из Пуерто-рико Рикки Мартин поделился очередным редким фото, на котором изображены его сыновья-подростки. Певец редко делится семейными фото и предпочитает оберегать свою тайную жизнь.

На этот раз, Рики Мартин поделился редкой фотографией своего 14-летнего сына Валентино, который выглядит взрослым и совсем как его отец.

"Больше не детка", — подписал 51-летний Мартин фотографию своего сына, опубликованную в Instagram. На фото - Валентино с тонкими подростковыми усиками и взлохмаченными черными волосами, которые напоминают прическу его отца.

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Друзья и поклонники певца заполонили раздел комментариев поста, чтобы восхититься сыном-подростком Мартина.

"Ух ты! Двойник! Время летит так быстро", "Как?!! Уууууу, время летит", "Не может быть, вчера они были младенцами", "Боже мой, он так вырос!", "Как отец, как сын".

Отметим, что Мартин и его муж Джван Йосеф воспитывают Валентино и его брата-близнеца Маттео, которых родила суррогатная мать в августе 2008 года. У них также есть 4-летняя дочь Люсия, родившаяся в день рождения Мартина, и годовалый сын Ренн, который родился в 2019 году.

Мартин и Йосеф начали встречаться в 2016 году и через год поженились.

Напомним, ранее Рикки Мартин похвастался своими сыновьями-подростками.

Так, на своей странице в Instagram, он опубликовал редкие фото детей. На них он показал, как проводит время с тинейджерами, и как сильно они выросли.

Матео и Валентино артисту, который находится в однополом браке, детей родила суррогатная мать. Им уже исполнилось по 14 лет.

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