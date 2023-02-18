Миддлтон в белоснежном купальнике попалась папарацци на отдыхе

Девушки из семейства Миддлтон имеют талант сохранять свое тело в великолепной форме.

Пиппа Миддлтон в белом купальнике отдыхает на острове Сен-Барт / twitter.com/pippaofficial

Колумнистка, писательница, светская львица и младшая сестра принцессы Кэтрин Уэльской Филиппа Шарлотта Мэттьюз, более известная, как Пиппа Миддлтон, отправилась с семьей на отдых.

Родители ее супруга, бизнесмена и бывшего гонщика Джеймса Мэттьюза, владеют элитным курортом на острове Сен-Бартелеми, что в карибском море. Пиппа с детьми и мужем часто проводят там совместный отпуск.

Именно на Сен-Барте Миддлтон и подловили папарацци - она как раз гуляла с Артуром, Грейс и Роуз на пляже. Снимки младшей сестры принцессы Кэтрин появились на ее фан-страничке в Instagram.

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39-летняя Пиппа в белоснежном купальнике на одно плечо сперва возилась с малышами в песке, а затем решила искупаться. На снимках хорошо видно, что атлетичность, которой обладают обе сестры - это отличительная черта Миддлтонов. Филиппа стала в третий раз мамой лишь в июне 2022 года, однако уже восстановила свои "дородовые" формы, и все еще может похвастаться плоским животиком и подтянутыми ножками без целлюлита.

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