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Младшая сестра Кейт Миддлтон унаследует шотладнский титул

9 августа 2022, 00:53

Светская львица связала свою жизнь с древним именитым родом.

Пиппа и Кейт Миддлтон
Пиппа Миддлтон унаследует титул после смерти свекра / instagram.com/dukeandduchessofcambridge, twitter.com/pippaofficial

Младшая сестра Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, Филиппа Шарлотта Мэттьюз, более известная, как Пиппа Миддлтон, будет иметь собственный титул.

Правда, речь идет не о королевском титуле, как в случае с Кейт, которая может стать королевой. Супруг Пиппы, бизнесмен и бывший гонщик Джеймс Мэттьюз, происходит из рода шотландских лэрдов Глен Аффрик.

Как сообщает Hellomagazine, чета Мэттьюз будут носить титул лэрда и леди Глен Аффрик после смерти отца Джеймса, Дэвида. До тех пор, Пиппа и ее муж могут называться Глен Аффрикскими-младшими.

Пиппа Миддлтон вышла замуж за Джеймса Мэттьюза в мае 2017 года. Светская пара воспитывает троих детей - Артура (2018 г.р.), Грейс (2021 г.р.) и Роуз (2022 г.р.).

Ранее герцоги Кембриджские вместе посетили публичное мероприятие, во время которого Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. В СМИ подозревают между супругами размолвку из-за романа принца Уильяма на стороне.

Также 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

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