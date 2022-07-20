Рейтинг самых сексуальных членов британской королевской семьи - первое место удивит даже британцев

Герцоги Кембриджские и Сассекские / instagram.com/dukeandduchessofcambridge, instagram.com/sussexroyal

Существует негласное правило, согласно которому члены британской королевской семьи, несмотря на их публичность, не включаются в различные списки и топы знаменитостей по их внешним данным.

Бренд нижнего белья Pour Moi решил исправить эту досадную оплошность, и создал свой список самых сексуальных членов британской королевской семьи. За основу они взяли количество упоминаний той или иной венценосной особы в социальной сети Twitter в сексуальном подтексте. Рейтинг публикует Express.

Так на последнем месте оказался 73-летний Чарльз, принц Уэльский. Всего 400 человек считали его привлекательным, и то, когда речь шла о его юных годах.

Следующей после будущего короля идет леди Амелия Виндзор - наследница двоюродного брата Елизаветы II и 43 в очереди на британский престол. 26-летняя девушка работает моделью и более 900 человек считают ее невероятно горячей штучкой.

Повышенным вниманием со стороны поклонников пользуется Майк Тиндалл - бывший регбист и муж Зары Филлипс (21 в очереди на престол), единственной дочери принцессы Анны.

После него в списке сразу три королевские красотки - Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и сестры-принцессы Беатрис и Евгения. Их красоте также отдают должное, но по сексуальности они уступают паре бунтарей - герцогам Сассекским, принцу Гарри и Меган Маркл. На двоих они получили 2300 восторженных отзыва.

Самым привлекательным и ярким членом британской королевской семьи, от которого замирает сердечко у каждой британки, оказался принц Уильям, герцог Кембриджский, второй в очереди на престол. Из 115 тысяч твитов, написанных о британских королевичах в целом, одна десятая посвящена тому, как же хорош Уильям.

Читайте также96-летняя королева Елизавета II оказалась в хосписе

Ранее Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины, в чем угадывался жест поддержки украинскому народу.

Позже, на театрализованном представлении в честь 70-летия правления королевы, ее внучка, британская принцесса Евгения Йоркская, впервые показала лицо полуторагодовалого внука Елизаветы II Огаста.

Другие новости: