Близкое окружение Заворотнюк стало жертвой мошенников, спекулирующих на болезни актрисы

Анна Заворотнюк предостерегла: сбор средств от ее имени не проводится / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками неприятной новостью - человек из близкого ей окружения стал жертвой мошенников, покусившихся на святое.

Об этом девушка рассказала в своем блоге. Близкая подруга Заворотнюк-младшей отдала обманщикам 50 тыс. рублей (чуть больше 18 тыс. гривен - прим. редактора).

Мошенники обратились к ней якобы от имени Анны, и просили о финансовой помощи для больной раком матери модели.

Анна Заворотнюк призвала не верить мошенникам, которые писали всем ее знакомым от ее имени.

"Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать еще раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг, у меня возникнет такая нужда, я конечно же встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню", - подчеркнула модель.

Реклама

Читайте такжеДо Потапа и популярности: Настя Каменских показала, как выглядела в бикини в 18 лет

Ранее актер Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк.

Другие интересные новости: