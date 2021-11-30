Близкое окружение Заворотнюк стало жертвой мошенников, спекулирующих на болезни актрисы

От лица дочери актрисы жулики вымогают деньги на лечение.
Модель Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками неприятной новостью - человек из близкого ей окружения стал жертвой мошенников, покусившихся на святое.
Об этом девушка рассказала в своем блоге. Близкая подруга Заворотнюк-младшей отдала обманщикам 50 тыс. рублей (чуть больше 18 тыс. гривен - прим. редактора).
Мошенники обратились к ней якобы от имени Анны, и просили о финансовой помощи для больной раком матери модели.
Анна Заворотнюк призвала не верить мошенникам, которые писали всем ее знакомым от ее имени.
"Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать еще раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь. Но если вдруг, у меня возникнет такая нужда, я конечно же встречусь с человеком и лично попрошу. Ну или хотя бы позвоню", - подчеркнула модель.
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Ранее актер Станислав Садальский показал новые фото Анастасии Заворотнюк.
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