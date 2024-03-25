Блейк Лайвли извинилась перед онкобольной Кейт Миддлтон за жесткую шутку

Звезда "Сплетницы" признала, что ее комментарий оказался неуместным на фоне болезни принцессы Уэльской.

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Блейк Лайвли извинилась перед принцессой Кэтрин Уэльской / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/princeandprincessofwales

22 марта принцесса Кэтрин Уэльская официально сообщила, что несколькими месяцами ранее врачи диагностировали у нее онкологию. В связи с болезнью она была вынуждена покинуть информационное пространство и перестала появляться на публике.

Исчезновение Кейт Миддлтон, совместно со скандалом с фоторетушью ее свежего портрета, породило множество шуток в Сети и теорий заговора. Теперь, когда новость про болезнь жены принца Уильяма стала общедоступной, все это больше не кажется смешным.

Среди "шутников" оказалась американская актриса и звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли. Ранее в своем блоге в Instagram она опубликовала рекламный пост собственного бренда, фото в котором было преувеличено отретушировано.

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"Я так рада поделиться этим новым снимком, который я только что сделала сегодня, чтобы анонсировать 4 новых вкуса нашего продукта. Теперь вы знаете, почему я пропала без вести", - подписала снимок артистка, намекая на скандал с "исчезновением" Миддлтон.

Блейк Лайвли неудачно подшутила над ретушью снимков онкобольной принцессы Уэльской / instagram.com/blakelively

Когда стало известно, что у принцессы Кэтрин онкология, Блейк Лайвли удалила этот пост и принесла свои извинения за неудачную шутку. "Я уверена, что сегодня это никого не волнует. Но я чувствую, что должна признать это. Я написала бессмысленный пост на тему неудачного фотошопа. И, господи, этот пост сегодня меня огорчил. Мне очень жаль. Отправляю вам свою любовь и хорошие пожелания, всегда", - написала Блейк Лайвли.

Блейк Лайвли извинилась перед принцессой Кэтрин Уэльской / instagram.com/blakelively

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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