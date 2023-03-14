"Блатные так не разговаривают": Макаревич жестко наехал на русских пропагандистов

Легендарный русский рок-музыкант Андрей Макаревич в который уже раз крайне жестко обругал всю армаду российских пропагандистов.

Андрей Макаревич,и русские пропагандисты / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известный российский музыкант и фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич в очередной раз жестко разнес российских пропагандистов (которые, в том числе, регулярно обвиняют его во всех смертных грехах). Своим мнением он поделился на собственной странице в Facebook.

"Как художник, я в первую очередь обращаю внимание на форму, а не на содержания. Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации – от государственных каналов до последней желтой листовки. Это даже не блатной язык – настоящие блатные так не разговаривают. Это язык шпаны из подворотни", – прокомментировал Макаревич.

Музыкант отметил, что его поражает "уровень площадного, базарного хамства" в информационном пространстве страны-агрессора.

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"Судя по всему, наверху это одобряется, поэтому напрашиваются два варианта: 1) Это их язык общения. 2) Они полагают, что так разговаривает их электорат. И то, и другое восхитительно", – подытожил он.

Напомним, ранее музыкант и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич и его четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн - стали родителями. Их первый общий сын родился в Израиле, что делает малыша гражданином этой страны.

На вопрос о том, будет ли новорожденный Эйтан Макаревич иметь российское гражданство, его родители ответили отрицательно.

"Я считаю, что это безопаснее сейчас. А главное – зачем? Израильское гражданство перекрывает все 99,9% потребностей. Он не сможет поехать в Судан, например, или в Чад. Израиль для меня единственная безопасная страна. Потому что мои предки жили и в Украине, и в России и всегда это плохо заканчивалось. Настоящий еврей должен жить в Израиле", - рассказывает Кляйн.

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