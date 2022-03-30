"Без руки, без ноги": сеть захватил новый хит о российских оккупантах

Украинские певцы перепели легендарный хит You're My Heart, You're My Soul.
Новый украинский вокально-инструментальный ансамбль "Байрактар" создал песню о российских оккупантах, которая быстро захватила сеть.
В ролике группа поет в стиле 90-х, играет на синтезаторе и пританцовывает. Соответствующее видео обнародовали на YouTube-канале "Кринж TV".
Певцы переделали под современные реалии легендарный хит немецкой группы Modern Talking-You're My Heart, You're My Soul.
Песня рассказывает о войне в Украине и том, как российские захватчики в ней проиграли. В тексте песни артисты называют оккупантов "бомжами и рагулями", которые остались без конечностей, придя воевать на украинскую землю.
Песня быстро приобретает популярность среди интернет-пользователей. Так, по состоянию на время публикации материала клип на YouTube-канале посмотрели уже почти 60 тысяч пользователей.
Ранее украинская певица Оля Полякова заявила, что сейчас по локоть в украинской крови руки не только у кремлевских политиков, но и у знаменитостей, смиренно их поддерживающих.
Также ранее украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов заявил, что сейчас "быть русским – стыдно" и рассказал о коллективной вине всего русского народа. В трагедии, разразившейся на украинской земле, виновниками шоумен считает каждого россиянина.
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