"Быть русским - стыдно": Юрий Горбунов рассказал о коллективной вине всего российского народа

Юрий Горбунов рассказал о коллективной вине всего российского народа / instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов выразил популярное за месяц активных военных действий в Украине мнение, которое закрепилось во всем мире.

Суть его состоит в том, что отношение к русским людям, артистам, публичном личностям раз и навсегда сформировалось. И оно отнюдь не положительное.

Горбунов выложил короткий видеоролик, который наглядно демонстрирует, что российским гражданам, из-за нападения РФ на Украину, отныне нигде нет покоя.

Видео шоумен подписал: "Отношение к русским в мире теперь однозначно! И не нужно говорить: "Мы не виноваты. Это все политики!" Все виновны. Все до одного! Быть русским - стыдно!"

Мнение Горбунова поддержало в комментариях практически 40 тысяч человек: "Вы нас забросали бомбами, сравняли города, деревни, убиваете наших детей и вам стало страшно, что вас обзывают??? Вам обидно? Знаете, может грех, а мне от этого - весело. Хоть что-то они начали чувствовать. Надеюсь, дальше будет веселее", "Они породили деспота, убийцу", "Пусть твари теперь боятся!!! В первую очередь украинцев...", "Позор каждому россиянину! Позор за то, что молчите! За то, что наблюдаете за всем со стороны!", "За что боролись, на то и напоролись".

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Стоит отметить, что ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что украинская певица Настя Приходько раскритиковала коллег по цеху, певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, за преступное замалчивание трагической войны на Украине, которую развязала РФ.

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