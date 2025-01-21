Белый лебедь в руках Трампа: каким был второй инаугурационный наряд Мелании

Мелания Трамп в вечернем платье от старинного друга и в винтажных драгоценностях выглядела роскошно.

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Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа - образ Мелании Трамп на Liberty Ball / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

Вкратце:

Второй наряд первой леди в день инаугурации Дональда Трампа оказался ярче первого

Его созданием занимался давний друг Мелании Трамп

Над черным канотье Мелании Трамп, за которым она пряталась всю церемонию инаугурации своего мужа, активно посмеиваются в Сети. Многие отмечают, что темный наряд первой леди Дональда Трампа отражает ее внутреннее недовольство тем, что ей вновь придется становиться очень публичной персоной.

Тем не менее, если Мелания и была в плохом расположении духа утром, на официальной части, к вечеру, когда ее супруг давал традиционный для президентов Бал Свободы (Liberty Ball), Трамп воспряла духом.

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Она искренне улыбалась, когда публика приветствовала президента США и его первую леди, и с удовольствием танцевала с Дональдом Трампом их первый танец в новом статусе. Для Бала Свободы Мелания выбрала элегантное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом до средины бедра.

Наряд с черной геометрической окантовкой для первой леди США создал Эрве Пьер - один из стилистов Трамп, которому также принадлежит авторство ее платья для Бала Свободы в 2017 году. Жена Дональда Трампа дополнила образ белыми туфлями-лодочками на шпильке и черным чокером, драгоценным элементом которого послужила винтажная брошь 1955 года от ювелирного дома Гарри Виностона.

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Кто такая Мелания Трамп? Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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