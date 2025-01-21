Белый лебедь в руках Трампа: каким был второй инаугурационный наряд Мелании

Вкратце:
- Второй наряд первой леди в день инаугурации Дональда Трампа оказался ярче первого
- Его созданием занимался давний друг Мелании Трамп
Над черным канотье Мелании Трамп, за которым она пряталась всю церемонию инаугурации своего мужа, активно посмеиваются в Сети. Многие отмечают, что темный наряд первой леди Дональда Трампа отражает ее внутреннее недовольство тем, что ей вновь придется становиться очень публичной персоной.
Тем не менее, если Мелания и была в плохом расположении духа утром, на официальной части, к вечеру, когда ее супруг давал традиционный для президентов Бал Свободы (Liberty Ball), Трамп воспряла духом.
Она искренне улыбалась, когда публика приветствовала президента США и его первую леди, и с удовольствием танцевала с Дональдом Трампом их первый танец в новом статусе. Для Бала Свободы Мелания выбрала элегантное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом до средины бедра.
Наряд с черной геометрической окантовкой для первой леди США создал Эрве Пьер - один из стилистов Трамп, которому также принадлежит авторство ее платья для Бала Свободы в 2017 году. Жена Дональда Трампа дополнила образ белыми туфлями-лодочками на шпильке и черным чокером, драгоценным элементом которого послужила винтажная брошь 1955 года от ювелирного дома Гарри Виностона.
Big Woow - Donald Trump And Melania Trump Inaugural Ball First Dance As President And First Lady...?#Trump#Melania#TrumpInauguration2025#DonaldTrump#MelanieTrump#Usa#PresidentTrump#WashingtonDc#WhiteHouse#Americapic.twitter.com/SzMAA6TGJV— Ashish Kushwaha (@AshiishKushwaha) January 21, 2025
FLOTUS!??? #MELANIApic.twitter.com/3PN8Pynuq6— Mother Trumper (@lynnhowlett) January 21, 2025
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Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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