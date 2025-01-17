Брюс Уиллис впервые вышел в свет: момент попал на видео

Легендарный актер вышел в свет, чтобы пожать руку пожарным, которые трудятся не покладая рук в США.

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Брюс Уиллис Эмма Хеминг борются с болезнь/ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как сейчас выглядит Брюс Уиллис

По какому поводу он появился на публике

Голливудский актер Брюс Уиллис совершил редкий и особенный выход на публику.

Как пишет EOnline, жена звезды "Крепкого орешка" Эмма Хеминг поделилась видео, на котором 69-летний мужчина приветствует пожарных среди лесных пожаров в Лос-Анджелесе, что стало его первым появлением на публике после того, как в 2022 году ему поставили диагноз лобно-височной деменции.

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В клипе Брюс пожимает руки спасателям, одновременно разговаривая с ними. Звезда "Криминального чтива" даже позирует для фотографии с пожарными, которые работают над тушением пожаров в Южной Калифорнии, из-за которых тысячи жителей остались без крова с момента их начала 7 января.

"Заметив спасателя, Брюс не упустил возможности выразить свою благодарность сердечным рукопожатием и "спасибо за вашу службу", — написала Эмма в посте в Instagram от 16 января. "Вчерашний день не стал исключением", - добавила она.

Семья Брюса, включая Эмму, его бывшую жену Деми Мур и их трех взрослых дочерей Румер (36 лет), Скаут (33 года) и Таллулу (30 лет), объявила, что в 2022 году у актера диагностировали лобно-височную деменцию. По данным клиники Майо, ЛВД — это "общий термин для группы заболеваний мозга, которые в основном поражают лобные и височные доли мозга. Эти области мозга связаны с личностью, поведением и языком".

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Напомним, ранее Главред писал о том, что жена артиста рассказала, какими были первые симптомы деменции у Уиллиса, и отметила, что коварство болезни заключается в том, что она действует исподтишка. "Скажу так: болезнь шепчет, не кричит. Мне сложно сказать: "Вот тут закончился Брюс, а тут болезнь начала брать верх". Диагноз ему поставили два года назад, но за год до того мы получили расплывчатый диагноз, афазия, которая является симптомом заболевания, но не заболеванием", - говорит Эмма Хеминг.

Также инсайдер из близкого окружения семьи сообщил, что неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур. Общение дается ему все сложнее, иногда актер становится агрессивным.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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