Беленькая с косичками: в сети появилось редкое фото младшей дочери Заворотнюк

Девочка заглядывалась на мороженое. Ее сфотографировала старшая сестра Анна.

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Младшая дочь Заворотрнюк светловолосая / Instagram/anna_zavorotnyuk

Онкобольная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая так ни разу и не появилась на публике с момента постановки смертельного диагноза, прячет и свою младшую дочь Милу.

Третью девочку она родила от российского фигуриста Петра Чернышева с помощью процедуры ЭКО.

Теперь же в сети появилось фото, на котором почти с уверенностью можно сказать, - младшая дочь онкобольной актрисы. Снимком поделилась старшая дочь Зворотнюк Анна, которая живет роскошную жизнь путешествуя по миру.

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Младшая дочь Заворотнюк - Мила / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

Так, на своей странице в Instagram, младшая Заворотнюк опубликовала снимок девочки, которая по возрасту может быть дочерью больной звезды. Снимок сделан со спины и на нем - светловолосый ребенок с двумя косичками. Такие предположения можно сделать отчасти и потому, что Анна Заворотнюк ни раз признавалась, что принимает участие в жизни младшей сестры.

Напомним, ранее звезда сериалов Сваты и Моя прекрасная няня российская актриса, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, поведала, как ей доводилось выходить в свет вместе с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

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