Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

Само понятие "юмор" глубоко оскорблено появлением Дюжева на экранах.

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Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в сериале "Гудбай" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Заядлый украинофоб и путинский прихвостень Дмитрий Дюжев наконец получил свою косточку с кремлевского стола - после концертов на оккупированных территориях и пресмыкания перед кровавой путинской верхушкой с раболепной улыбочкой актер наконец получил главную роль в телесериале. Правда, для "Космоса" Дюжева нашлась даже не второсортная, а третьесортная картина с убогими потугами на политическую сатиру.

Так росСМИ объявили, что в 2025 году на телеэкраны в стране-агрессоре выйдет телесериал "Гудбай", главным героем которой окажется 46-ой президент США Джо Байден. Его и будет играть Дюжев.

По сюжету, который, по словам создателей, должен показывать "отношения между россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда", президент США самолично отправляется в страну-оккупанта, чтобы проверить почему же не работают санкции против рф. По нелепому стечению обстоятельств он теряется в трущобах сам и теряет документы.

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Теперь неудачной пародии на Байдена в исполнении Дюжева придется жить в хрущевке, общаться с местными "патриотами" и идти в школу преподавать английский, в надежде наскрести денег на билет до США, пока русский пенсионер Иваныч вместо него руководит Штатами.

Примечательно, что вместо хваленой "русской культуры" про которую так любят рассказывать в стране-агрессоре, зрителю будут скармливать ее реалии - нищету, безразличие, злобу на весь мир и тягу к горячительным напиткам. Водке, как приянто в рф, уделено огромное внимание - что уже говорить, если она мелькает чуть ли не на каждом фото из пресс-релиза сериала "Гудбай".

Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена в сериале "Гудбай" / Открытые источники

Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена в сериале "Гудбай" / Открытые источники

Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена в сериале "Гудбай" / Открытые источники

Кто такой Дмитрий Дюжев? Дмитрий Дюжев - российский актер и певец. Путинист и украинофоб. Поддерживает войну рф против Украины. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. Фигурант базы данных "Миротворца" как лицо, которое незаконно посещало оккупированный россией Крым, сознательно нарушая государственную границу Украины, сообщает Википедия.

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