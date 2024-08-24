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Киркоров установил новые импланты и выглядит посмешищем

Алена Кюпели
24 августа 2024, 17:43
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Престарелый путинист Киркоров пытается всячески сделать себя моложе и хоть немного привлекательнее.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, обзавелся новыми имплантами.

На этот раз силиконовый герой российской эстрады, вставил себе импланты в бицепсы, чтобы хоть немного выглядеть мужественней.

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Фитнес-тренер Денис Волевой сообщил пропагандисткому изданию Комсомольская правда, что учитывая возраст путиниста, достичь такой формы самому было бы очень сложно.

"В этом возрасте обменные процессы замедлены. Чтобы набирать мышечную массу необходимо достаточно много потреблять белков и углеводов, то есть быть в профиците, соответственно нужен хороший обмен веществ для усвоения нутриентов. В этом возрасте ЖКТ не выдержит такой нагрузки! Длительность тренировки и время начала — бессмысленные цифры, которые для каждого индивидуальны. В его возрасте он просто не смог бы восстанавливаться при таком тренировочном графике", - говорит инструктор комментируя слова Киркорова о том, что тот тренируется по 5 раз в день.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Тот также добавляет, что его руки небольшие относительно спортсменов-культуристов, но при этом выглядят очень неестественно. Пропорции рук явно нарушены. "Физиология у каждого человека индивидуальна, поэтому теоретически может быть все, но здесь налицо явная пластика с применением имплантов, либо второй вариант — синтол, который вводится чужеродный раствор под кожу, как у "Руки-базуки" и прочих фриков", - добавил он.

Киркоров вставил новые импланты
Киркоров вставил новые импланты / Скриншот видео

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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