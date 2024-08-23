"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

Поклонники нашли необычайное сходство во внешности сына Наташи Королевой с Игорем Николаевым.

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Архип Глушко похож на Игоря Николаева / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_

Сын предательницы Украины Наташи Королевой и ярого путиниста Сергея Глушко женился на бывшей стриптизерше Мелиссе и в сети уже появилось много фото и видео с праздника.

Кадрами также поделилась и сама артистка в своих соцсетях, но поклонники певицы заметили, что Архип похож не на Сергея, а на бывшего мужа Королевой – крымнашиста Игоря Николаева.

видео дня

Ранее фанаты уже замечали сходство во внешности Архипа с Николаевым, а сейчас отметили, что с возрастом они стают еще более похожими.

"Так Архип от Николаева?";

"Ну я в шоке, девочки! У Архипа и Николаева действительно прям одно лицо";

"Как же сын Наташи похож на Игорька, что вообще происходит?";

"Бедный парень, надо же было ему родится с таким лицом", – написали в комментариях.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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