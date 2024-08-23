"Архип от Николаева": сын путинистки Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева

Сын предательницы Украины Наташи Королевой и ярого путиниста Сергея Глушко женился на бывшей стриптизерше Мелиссе и в сети уже появилось много фото и видео с праздника.
Кадрами также поделилась и сама артистка в своих соцсетях, но поклонники певицы заметили, что Архип похож не на Сергея, а на бывшего мужа Королевой – крымнашиста Игоря Николаева.
Ранее фанаты уже замечали сходство во внешности Архипа с Николаевым, а сейчас отметили, что с возрастом они стают еще более похожими.
"Так Архип от Николаева?";
"Ну я в шоке, девочки! У Архипа и Николаева действительно прям одно лицо";
"Как же сын Наташи похож на Игорька, что вообще происходит?";
"Бедный парень, надо же было ему родится с таким лицом", – написали в комментариях.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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