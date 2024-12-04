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Басков - лучше для дочери: скандальная Волочкова сделала странный выбор

Алена Кюпели
4 декабря 2024, 21:52
69
Скандальная балерина Волочкова сделала очередное нелепое заявление.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова сделала очередное странное заявление / коллаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Вы узнаете:

  • Что заявила Волочкова
  • Кого она привела в пример

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сделала скандальное заявление.

По словам Волочковой, которую цитирует российское пропагандистское издание Стархит, ее дочь отвернулась от нее по определенным причинам. А именно, "за деньги и прочее".

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"У нее всегда были лучшие няни. Она жила в квартире, которую мне подарил Сулейман Керимов. Все было всегда в достатке. Я ей привозила самые лучшие игрушки, одежду… Пыталась дать все, чего не было у меня. У нас очень доверительные отношения, а были сложнейшие. Особенно они ожесточились, когда дочь стала жить с папой, его семьей. Она сначала думала, что там будут деньги и прочее. Я понимала, что это некое предательство с ее стороны. Но я подумала: „Ну ладно, папа не видел ее шесть лет". Даже Коля Басков уделял моей дочери больше внимания, чем ее отец. Потому что у него была сначала одна жена, потом другая… Ариша пыталась передо мной понтоваться. Мне было очень неприятно. Но на самом деле просто выжидала момент. И когда уже двое маленьких детей родились в семье отца, дочь поняла, что она там просто чужой человек", — делится 48-летняя балерина-путинистка.

Волочкова также говорит, что она пока-что холостяк, однако в ее жизни все же имеются мужчины, ведь без "сексуальной энергии" она не может выступать.

"Романтические отношения, конечно, есть. Потому что я без сексуальной энергии, без романтики, не мыслю своей жизни. Мне нужны эти эмоции, чтобы потом на сцене их выплескивать", - жалуется она.

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Отметим, недавно Главред писал о том, что Анастасия Волочкова поплакалась на поведение ее дочери. Единственное, что интересует Ариадну, — это сбережения и имущество Волочковой. А также балерина сказала, что не планирует ничего отписывать своей наследнице и помогать ей финансово.

А также балерина Анастасия Волочкова сказала, что пьет только тогда, когда чувствует себя хорошо. И если бы она много пила, то не смогла б репетировать свои выступления.

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Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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