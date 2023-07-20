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Барби-стайл: королева Дании Маргрете II шиканула в трендовом розовом наряде

Анна Подгорная
20 июля 2023, 21:00 обновлено 20 июля, 21:00
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Элегантный и игривый наряд Барби-королевы Дейзи активно обсуждают в Сети.
Королева Маргрете II
Королева Маргрете II поддержала Барби-тренд на розовый цвет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Дании Маргрете II - старейший и самый долгоправящий монарх Европы, а также единственная в мире правящая королева. При этом в свои 83 года Дейзи, как ее нежно называют подданные, следит за модными трендами.

Сейчас весь мир захватила истерия во всех оттенках розового - в мировой прокат вышел фильм "Барби", повествующий о безупречной жизни одноименной куклы, которая попадает в реальный мир. Из-за обширной маркетинговой кампании, которую развернули вокруг фильма, кукольные наряды в "цветах Барби" стали одной из главных фишек лета 2023 года.

Королева Маргрете II, будучи дамой современной, этот тренд поддержала. Свежие фото монархини появились на официальной странице датской королевской семьи в Instagram.

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На днях Дейзи на королевском корабле "Даннеброг" отправилась в город Сондерборг, где расположен замок Граастен - одна из королевских резиденций.

Для морского путешествия она выбрала стильный наряд - розовое платье ниже колена, пиджак с брошью-розочкой и шляпка в тон. Обуть королева предпочла белые мокасины. Дополнила образ Маргрете II белой сумочкой и перчатками. Стоит отметить, что на ногтях королевы красовался маникюр темно-вишневого цвета.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что брак Меган Маркл и принца Гарри "терпит крах" - супруги якобы разъехались и живут отдельно чтобы определить, что мешает их совместному счастью.

Также стало известно, что актриса Рене Зеллвегер выходит замуж. Об этом сообщают источники из близкого окружения актрисы и ее избранника, британского телеведущего Анта Анстеда.

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