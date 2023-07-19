Нашла своего Марка Дарси: актриса Рене Зеллвегер выходит замуж

Зеллвегер не смущает, что ее будущий муж младше нее на 10 лет. По словам друзей, она очень влюблена и счастлива.

https://stars.glavred.info/nashla-svoego-marka-darsi-aktrisa-rene-zellveger-vyhodit-zamuzh-10486855.html Ссылка скопирована

Рене Зеллвегер помолвлена с Антом Анстедом / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Оскароносная американская актриса Рене Зеллвегер наконец нашла мужчину, с которым готова построить семью. Как сообщает издание The Sun, артистка тайно обручилась и готовится к свадьбе.

Ее избранником стал 44-летний Ант Анстед - британский телеведущий, с которым Зеллвегер встречается с июня 2021 года. Он был дважды женат и имеет троих детей.

"Рене и Ант держат свои планы в большой тайне, и не хотят публичного объявления. Она говорила своему ближайшему окружению об организации их свадьбы, все будет очень сдержанно. Ее отношения с Антом чрезвычайно крепки, они безумно влюблены, и им не терпится жениться", - сообщает друг пары.

видео дня

За бурную личную жизнь Зеллвегер сравнивают с ее известным киноперсонажем Бриджит Джонс - Рене была помолвлена с Джимом Керри, который называл ее любовью всей своей жизни, встречалась с Брэдли Купером и Джеком Уайтом. Ее единственный брак, с музыкантом Кенни Чесни, продлился всего 4 месяца.

Ранее жена Брюса Уиллиса показала видео с актером на годовщину выхода на экраны первого фильма "Крепкий орешек". Таким образом Эмма Хеминг почтила мужа, как актера, который совершил важный вклад в кинематограф.

Также Пэрис Хилтон захейтили за неловкие фото с сыном - Барби-мама, как сама светская львица называет себя, якобы не так держит ребенка, из-за чего недоброжелатели усомнились в ее любви и привязанности к первенцу.

Другие новости: