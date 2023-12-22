Астафьева откровенно рассказала о романе с молодым парнем

Даша Астафьева вспомнила знакомство в спортзале со своим новым - и молодым - возлюбленным.

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Певица Даша Астафьева призналась, что новый избранник младше ее / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская певица, актриса и волонтер Даша Астафьева призналась, что сейчас состоит в романтическим отношениях с мужчиной младше себя. Подробностями личной жизни звезда поделилась в YouTube-проекте "30+".

Оказалось, что пара познакомилась в спортзале, куда ходила певица. Впоследствии мужчина написал Астафьевой в соцсетях. И все завертелось.

"И тут он мне пишет в Instagram: "Добрый вечер. Может, куда-то сходим?". Я отвечаю: "И куда мы сходим?", а он говорит: "На тверк". И я понимаю, что это первый человек, который меня так креативно приглашает. Я сходила и никогда об этом тверке не пожалею", — вспоминает Астафьева.

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Также певица призналась, что избранник младше ее.

"Встречаться с более молодым парнем — это новый слой юмора. У меня все друзья постарше, они говорят: "Так ты на выпускном могла держать своего новорожденного бойфренда"", — рассказывает Астафьева.

Напомним, ранее также Даша Астафьева раскритиковала своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа) за трек "Волонтер".

"Надо очиститься от этого, признать, что ты совершал плохие поступки. Если бы Алексей разгрузил хотя бы один автомобиль гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерах. Просто представь, сколько женщин на морозе разгружали тяжелые автомобили, видели это все, и как им вообще такие песни. И вместо того, чтобы сказать: да, это ошибка, я удалю. И радиостанции, которые это крутили", – сказала она.

Также раньше Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном. Она раскрыла подробности романа, который начался во время полномасштабной войны в Украине. Певица сказала, что была знакома с любимым до войны, они поддерживали общение, однако она боялась развивать это, так как не знала, какое будущее ее ждет.

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