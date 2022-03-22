Арья Старк за Украину: звезда Игры Престолов поддержала пострадавших от агрессии РФ украинцев

Актриса посетила благотворительный концерт с целью сбора средств для борьбы с гуманитарными катастрофами.
Звезда сериала Игра престолов, британская актриса Мэйси Уильямс выразила свою солидарность и поддержку украинскому народу.
"Арья Старк" приняла участие в благотворительном концерте под названием "Слава Украине" вместе с другими деятелями искусства.
Кроме Уильямс в мероприятии приняли участие актеры Бен Уишоу, Джонатан Прайс, актриса Джульет Стивенсон, пианистка из Харькова Динара Клинтон, украинский поэт и певец Сергей Жадан, Лондонский современный оркестр, основанный Хью Брантом и Робертом Эймсом, и другие.
Вся выручка с вечера музыки, поэзии и художественной словесности будет передана Комитету по чрезвычайным ситуациям (Disasters Emergency Committee), который опекает пострадавших от гуманитарных катастроф.
Сейчас в таком положении из-за российского вторжения находятся многие города Украины - Харьков, Мариуполь, Херсон и пр.
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