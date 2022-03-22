УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Арья Старк за Украину: звезда Игры Престолов поддержала пострадавших от агрессии РФ украинцев

22 марта 2022, 23:15

Актриса посетила благотворительный концерт с целью сбора средств для борьбы с гуманитарными катастрофами.

Мэйси Уильямс поддержала украинцев на благотворительном концерте / Коллаж

Звезда сериала Игра престолов, британская актриса Мэйси Уильямс выразила свою солидарность и поддержку украинскому народу.

"Арья Старк" приняла участие в благотворительном концерте под названием "Слава Украине" вместе с другими деятелями искусства.

Кроме Уильямс в мероприятии приняли участие актеры Бен Уишоу, Джонатан Прайс, актриса Джульет Стивенсон, пианистка из Харькова Динара Клинтон, украинский поэт и певец Сергей Жадан, Лондонский современный оркестр, основанный Хью Брантом и Робертом Эймсом, и другие.

Вся выручка с вечера музыки, поэзии и художественной словесности будет передана Комитету по чрезвычайным ситуациям (Disasters Emergency Committee), который опекает пострадавших от гуманитарных катастроф.

Сейчас в таком положении из-за российского вторжения находятся многие города Украины - Харьков, Мариуполь, Херсон и пр.

Читайте такжеВ США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

Ранее музыкант и телеведущий Коля Серга написал и спел песню-обращение к президенту РФ на мотив известной песни Марка Бернеса Шаланды, полные кефали, в которой назвал Путина поцом.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес Игра Престолов вторжение России военное вторжение российское вторжение новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяцаГороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца "Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины Приметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делатьПриметы на День весеннего равноденствия 20 марта: что категорически нельзя делать Украинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончитсяУкраинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончится "Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

Последние новости

00:31

Российские звезды ужасно боятся Путина: Дурнев рассказал о переписке с друзьями из страны-агрессора

00:23

Король Нидерландов жертвует свой замок украинским беженцам

00:20

"Дети станут сиротами": Стефанчук эмоционально обратился к беларусамВидео

00:03

Гибель офицеров РФ в Украине вызвала резонанс, оккупанты массово пишут отказ от участия в войнеВидео

22 марта, вторник
23:58

Когда закончится война и Украина отпразднует победу: Арестович озвучил срокиВидео

Реклама
23:41

Под Киевом оккупант убил мужчину и зверски изнасиловал его женуВидео

23:41

Песков заявил, что "спецоперация" идет по плану и назвал требования Кремля к УкраинеВидео

23:28

Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина

23:22

"Война в Украине предвещает конец Путина": немецкий политик назвал причинуВидео

23:15

Арья Старк за Украину: звезда Игры Престолов поддержала пострадавших от агрессии РФ украинцев

23:05

Оккупация Украины не входит в планы России – ПесковВидео

22:44

Украина способна вернуть захваченные РФ территории - Пентагон

22:36

В Украине объявили подозрение двум российским пропагандистам

22:34

Байден летит в Европу из-за войны в Украине: о чем будет говоритьВидео

22:26

В Черновцах звезду Ани Лорак на Аллее славы отправили за русским кораблемВидео

22:25

В Белом доме резко отреагировали на возможное решение Китая помогать РФ

21:49

Тюрьма и жесткое наказание: в Украине серьезно ужесточили ответственность за мародерствоВидео

21:44

У Путина назвали условие применения РФ ядерного оружия

21:33

"Путин может напасть на другие страны": в ОП призвали Европу адекватно оценивать риски войны РФВидео

21:10

В МВФ оценили влияние войны на экономику Украины

Реклама
21:07

Гороскоп для Украины на 23 марта: бои на войне будут жаркими, дома - поломки, аварии и тревога

20:59

Дочь Владимира Машкова публично осудила пропутинские взгляды своего отцаВидео

20:47

У США есть доказательства нацеленной атаки армии Путина по мирным объектам УкраиныВидео

20:16

В РФ депутаты предложили заменить голливудские фильмы в российском прокате на индийские и китайские

20:10

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:53

В Украину ворвется похолодание и снег: синоптик назвала точную дату непогодыВидео

19:33

Путину не суждено взять Украину: когда Запад вмешается в войнумнение

19:15

Под Мариуполем оккупанты захватили колонну эвакуационных автобусовВидео

19:11

Пять диагнозов для Путина: чем болеет президент страны-агрессора, скрываясь в бункере на Алтае

18:57

В Киеве оккупанты нанесли удар по району Оболонь – ГСЧС

18:45

"Останетесь без трусов!": Эктор Хименес-Браво призвал олигархов "решить" Путина

18:32

"Чернобаевка 7,5": Арестович рассказал, как российские оккупанты уничтожили сами себяВидео

18:13

Подруги Кабаевой считают, что она может уговорить Путина закончить войну – СМИ

18:02

"Стреляли прицельно в сердце и голову": в Буче оккупанты расстреляли мужчину на глазах у сынаВидео

17:47

Как Лукашенко может заставить землю дрожать под ногами у Путинамнение

17:38

Путин отказывается слушать российскую разведку после провала оккупации Украины - Focus

17:30

"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в УкраинуВидео

17:28

Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детямВидео

16:54

"Над головой пролетела ракета": Сумская рассказала об ужасах похорон мамы под бомбежку КиеваВидео

16:48

"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России

Реклама
16:33

Поражение России приближается, и ее не спасут ни сирийцы, ни потешные белорусские войскамнение

16:28

От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

16:23

Под Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

16:09

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

16:07

Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую

15:28

Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутВидео

15:07

Руины, сожженная техника и разбомбленные здания: как выглядит Макаров после оккупации РФВидео

15:07

Похмелье будет тяжелым, или Как Россия откатилась в средние векамнение

14:40

Как сбить температуру в домашних условиях - что делать, если под рукой нет таблеток

14:26

Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять