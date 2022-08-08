Артур Логай со смехом отхлестал жену по щекам

Актеру такая манипуляция кажется отличной разрядкой.
Украинский актер, звезда драмеди Моя улюблена Страшко и победитель шоу Танці з зірками, Артур Логай привел поклонников в замешательство эпизодом из своей семейной жизни.
На страницах Артура и Евгении в Instagram появилось видео, на котором пара стоит на кухне с полными ртами воды. При этом они поочередно бьют друг друга по щекам лавашом, едва сдерживая смех.
Рассмеявшись, и все-таки разбрызгав всю воду, актер с супругой целуются. Странный ролик они назвали "утренней разрядкой".
В комментариях поклонники актера разделились во мнениях: одни посмеялись вместе с супругами, и сочли такую "разрядку" действительно успокаивающей, другие считают неприемлемым рукоприкладство в семье даже в шутку, а третьи оскорбились, так как сочли такое отношение к хлебу оскорбительным.
Ранее герцоги Кембриджские вместе посетили публичное мероприятие, во время которого Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо. В СМИ подозревают между супругами размолвку из-за романа принца Уильяма на стороне.
Также стало известно, что украинский футболист, член Национальной сборной Украины Артем Довбик в первый раз стал отцом. Первенца спортсмену подарила его супруга Юлия Черненко.
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