Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

Вы узнаете:
- На что обиделся Антон Лирник
- Как он назвал российских чиновников
Скандальный украинский комик Антон Лирник, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, так не смог отказаться от гастролей там, пожаловался на россиян.
Как написал артист на своей странице в Facebook, его недавно внесли в список иноагентов России, в котором числится Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич, певица Земфира и другие артисты, которые публично выступили в поддержку мирной Украины.
"Российским чиновникам-идиотам: я по паспорту иноагент изначально Но спасибо за признание моей работы", - заявил артист.
Лирник предположил, что оказался в списке иноагентов из-за своего моноспектакля, в котором он частично высмеивает российских политиков.
Фигура Антона Лирника немного спорная. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Антон Лирник так и не смог отказаться от гастролей в России, но в большом интервью с Андреем Пределиным он поведал некие особенности, и причины своих поступков. Резидент дуэта "им. Чехова" Антон Лирник признался, что россияне улучшают свое мнение об украинцах после его выступлений.
Сейчас на его странице в социальных сетях публикуются сборы в помощь украинским детям.
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