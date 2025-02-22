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Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

Алена Кюпели
22 февраля 2025, 13:23
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Антон Лирник поделился фото украинского паспорта и обратился к чиновникам РФ.
Антон Лирник высмеял российских чиновников
Антон Лирник высмеял российских чиновников / Коллаж Главред, фото Facebook/Антон Лирник

Вы узнаете:

  • На что обиделся Антон Лирник
  • Как он назвал российских чиновников

Скандальный украинский комик Антон Лирник, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, так не смог отказаться от гастролей там, пожаловался на россиян.

Как написал артист на своей странице в Facebook, его недавно внесли в список иноагентов России, в котором числится Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич, певица Земфира и другие артисты, которые публично выступили в поддержку мирной Украины.

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"Российским чиновникам-идиотам: я по паспорту иноагент изначально Но спасибо за признание моей работы", - заявил артист.

Лирник предположил, что оказался в списке иноагентов из-за своего моноспектакля, в котором он частично высмеивает российских политиков.

Фигура Антона Лирника немного спорная. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Антон Лирник так и не смог отказаться от гастролей в России, но в большом интервью с Андреем Пределиным он поведал некие особенности, и причины своих поступков. Резидент дуэта "им. Чехова" Антон Лирник признался, что россияне улучшают свое мнение об украинцах после его выступлений.

Антон Лирник в интервью пояснял, почему продолжает выспупать в РФ
Антон Лирник в интервью пояснял, почему продолжает выступать в РФ / Фото скриншот

Сейчас на его странице в социальных сетях публикуются сборы в помощь украинским детям.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее Главред писал о том, что бывшие российские игроки КВН, актеры "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, после начала войны выехавшие из Украины, продолжают зарабатывать юмором. Но сейчас не на украинском ТВ, а на круизном лайнере Astoria Grande. Лайнер уходит из российского города Сочи, посещает несколько портовых городов Турции и возвращается в Сочи.

Ранее должность умирающего Тиграна Кеосаяна моментально оккупировала его находчивая жена-армянка Маргарита Симоньян. Вместо того, чтобы находиться у постели умирающего супруга, она быстренько решила занять пока еще тепленькое местечко на одном из популярных каналов террористической РФ.

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