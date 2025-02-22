Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

Антон Лирник поделился фото украинского паспорта и обратился к чиновникам РФ.

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Антон Лирник высмеял российских чиновников / Коллаж Главред, фото Facebook/Антон Лирник

Вы узнаете:

На что обиделся Антон Лирник

Как он назвал российских чиновников

Скандальный украинский комик Антон Лирник, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину, так не смог отказаться от гастролей там, пожаловался на россиян.

Как написал артист на своей странице в Facebook, его недавно внесли в список иноагентов России, в котором числится Максим Галкин, Татьяна Лазарева, Андрей Макаревич, певица Земфира и другие артисты, которые публично выступили в поддержку мирной Украины.

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"Российским чиновникам-идиотам: я по паспорту иноагент изначально Но спасибо за признание моей работы", - заявил артист.

Лирник предположил, что оказался в списке иноагентов из-за своего моноспектакля, в котором он частично высмеивает российских политиков.

Фигура Антона Лирника немного спорная. С начала полномасштабного вторжения России в Украину, Антон Лирник так и не смог отказаться от гастролей в России, но в большом интервью с Андреем Пределиным он поведал некие особенности, и причины своих поступков. Резидент дуэта "им. Чехова" Антон Лирник признался, что россияне улучшают свое мнение об украинцах после его выступлений.

Антон Лирник в интервью пояснял, почему продолжает выступать в РФ / Фото скриншот

Сейчас на его странице в социальных сетях публикуются сборы в помощь украинским детям.

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