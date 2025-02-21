Использовала момент: Симоньян быстро подсидела умирающего мужа в его программе

Его должность моментально оккупировала его находчивая жена-армянка Маргарита Симоньян.

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Симоньян заняла место своего мужа / Коллаж Главред, фото ZERKALO.AZ

Вы узнаете:

Как Симоньян подсидела своего мужа

Какую прогамму она собралась вести

Российский режиссер, телеведущий и муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который пережил клиническую смерть, находится в коме и может не выжить, пока что не в состоянии вести свою программу на пропагандистском телеканале НТВ.

Между тем, его должность моментально оккупировала его находчивая жена-армянка Маргарита Симоньян. Вместо того, чтобы находиться у постели умирающего супруга, она быстренько решила занять пока еще тепленькое местечко на одном из популярных каналов террористической РФ.

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Так, 22 февраля состоится премьерный выпуск документального проекта Кеосаяна "Ч.Т.Д", приуроченный к празднованию 80-летия "победы в Великой Отечественной войне", пишет пропагандистское Радио 1.

"Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна – моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждём возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждём, я буду вести эту программу", – сказала Симоньян в анонсе передачи.

Симоньян тут же оправдалась, что это будет программа, нацеленная на рассказ о Великой Отечественной войне. В рамках передачи она расскажет о героях и людях, совершавших подвиги, создававших песни и стихи, обеспечивающих мир во всём мире.

Странно, откуда профессиональная разжигательница войны и ненависти к мирному украинскому народу может знать о мире - неизвестно. Однако она уверенно заняла место своего больного мужа и теперь вещает о ценностях вместо него.

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Согласно данным Telegram-канала Baza, он попал в больницу в конце декабря. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. "Ранее — в 2008 и 2010 годах — у Кеосаяна было два инфаркта", - говорится в сообщении.

Позже Главред писал о том, что его жена и оголтелая пропагандистка Маргарита Симоньян призвала молится за своего мужа-путиниста, с которым они вместе призывали убивать мирных украинцев, захватывать суверенные территории и продолжать войну.

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Симоньян, Путин и "людоеды": контекст 20 декабря российская пропагандистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян во время церемонии награждения перед телекамерами поблагодарила лидера нацистской России Владимира Путина за все развязанные Россией в последние десятилетия войны. Одну из главных российских пропагандисток Владимир Путин наградил орденом. "Много лет работаю под вашим руководствои и всегда хотела сказать. Мне кажется, сейчас самый подходящий момент. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов", - сказала Симоньян с трибуны.

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