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Анне Вески попала в скандал из-за оправдания и реабилитации советской оккупации

2 ноября 2022, 15:17

На эстонскую артистку пожаловались давние поклонники.

Анне Вески
Анне Вески оказалась в центре скандала из-за советских званий / instagram.com/anneveskiofficial

Сверхопулярная в 80-ые годы эстонская певица Анне Вески на пике славы в известности и всенародной любви уступала разве что Алле Пугачевой. Сейчас карьера 66-летней артистки развивается не так активно, хотя у нее регулярно есть концерты, она принимает участие в различных эстонских шоу, и даже сейчас принципиально отказывается от фонограммы.

Однако сейчас, на фоне войны, которую РФ развязала в Украине, безупречная репутация Вески может пошатнуться. Поклонникам ее творчества режет слух, что артистка все еще хвалится званиями, полученными во времена советской оккупации.

На свежей афише Анне Веске в первую очередь представлена, как заслуженная артистка Эстонской ССР. Такой реверанс в сторону советского прошлого показался читателю одного из эстонских изданий оскорбительным, о чем он написал редакции.

"Меня удивило, что певицу, которая не нуждается в представлениях в нашей стране, назвали заслуженной артисткой Эстонской ССР. В этом присутствует ностальгия по временам оккупации. Конечно, тогда мы все были моложе, но сейчас, когда идет война в Украине, не время вспоминать о советском прошлом в таком ностальгическом ключе", - заявляет читатель.

На фоне этого в Сети разгорелся скандал - одни обвиняют Вески в оправдании и реабилитации советской оккупации, другие утверждают, что звание певицы было дано ей за особые заслуги, и у нее нет причин перестать носить его с гордостью.

Мнение самой Вески или ее представителей по этому поводу пока не известно.

Ранее российский бизнесмен, серийный предприниматель и олигарх, основатель одноименного банка Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

Также украинская писательница детской литературы Лариса Ницой решила переименовать своих сказочных героев, чтобы их имена не звучали на "московский лад".

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