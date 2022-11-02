Анне Вески попала в скандал из-за оправдания и реабилитации советской оккупации

Анне Вески оказалась в центре скандала из-за советских званий / instagram.com/anneveskiofficial

Сверхопулярная в 80-ые годы эстонская певица Анне Вески на пике славы в известности и всенародной любви уступала разве что Алле Пугачевой. Сейчас карьера 66-летней артистки развивается не так активно, хотя у нее регулярно есть концерты, она принимает участие в различных эстонских шоу, и даже сейчас принципиально отказывается от фонограммы.

Однако сейчас, на фоне войны, которую РФ развязала в Украине, безупречная репутация Вески может пошатнуться. Поклонникам ее творчества режет слух, что артистка все еще хвалится званиями, полученными во времена советской оккупации.

На свежей афише Анне Веске в первую очередь представлена, как заслуженная артистка Эстонской ССР. Такой реверанс в сторону советского прошлого показался читателю одного из эстонских изданий оскорбительным, о чем он написал редакции.

"Меня удивило, что певицу, которая не нуждается в представлениях в нашей стране, назвали заслуженной артисткой Эстонской ССР. В этом присутствует ностальгия по временам оккупации. Конечно, тогда мы все были моложе, но сейчас, когда идет война в Украине, не время вспоминать о советском прошлом в таком ностальгическом ключе", - заявляет читатель.

На фоне этого в Сети разгорелся скандал - одни обвиняют Вески в оправдании и реабилитации советской оккупации, другие утверждают, что звание певицы было дано ей за особые заслуги, и у нее нет причин перестать носить его с гордостью.

Мнение самой Вески или ее представителей по этому поводу пока не известно.

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