УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анна Тринчер показала фото с дня рождения в соблазнительном купальнике

14 августа 2022, 18:27

Позже, правда, певица Анна Тринчер выбрала более удобную одежду для праздника, нежели купальник – комбинацию из черных брюк, топа и накидки.

Тринчер
Анна Тринчер / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская певица и блогерка Анна Тринчер поделилась с фанатами первыми снимками с празднования своего 21-летия. Фото девушка выложила в Instagram.

Судя по фото, девушка за фуршет сменила несколько нарядов. Сперва Тринчер нарядилась в обольстительный купальник-монокини серебристого цвета. Такой наряд выгодно подчеркнула ее формы.

Позже певица выбрала более удобную одежду – комбинацию из черных брюк, топа и накидки.

"Первые кадры с ДН. Отпраздновали очень душевно, почти никто не пил алкоголь, но было так весело ‒ и это самое лучшее. Спасибо всем, кто разделил со мной этот день. Уютно, по-семейному, в узком кругу, без тусовок, за приземными беседами – это для меня", — подытожила Тринчер.

Напомним, ранее певица Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Анна Тринчер новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:32

За 3 дня облетел Украину и дал более 10 тысяч автографов: рекорды Дмитрия Комарова и Мира наизнанку

18:27

Анна Тринчер показала фото с дня рождения в соблазнительном купальнике

18:17

Шоу с задержанием Гиркина: кому и чем в России выгоден этот спектакльмнение

18:11

"Остались одни ноги": в России родители отказались от сына-оккупанта, чтобы получить компенсациюВидео

18:07

В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв: над портом поднялся столб дыма

Реклама
17:38

Военное положение в Украине продлят: комитет Рады принял решениеВидео

17:30

Перемещают эшелоны техники и ракеты: в Беларуси заметили серьезную военную активностьВидео

17:19

Как быстро выучить польский язык: 7 полезных лайфхаков

17:17

Украина будет плавать: синоптики предупредили о грозах и мощном граде всю неделюВидео

17:04

Как почистить и постирать перьевую подушку в домашних условиях: 10 главных правил

17:03

Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически

16:57

"Это не по-мужски": Украина жестко отреагировала на заявления Беларуси о "непричастности" к войнеВидео

16:50

Что будет с ценами на бензин и солярку после возвращения Радой акциза: комментарий экспертаВидео

16:41

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

16:35

Оккупанты РФ накрыли Энергодар мощным огнем: есть раненые и разрушенияВидео

16:16

Дзидзьо и Пономарев "заставили" Огневич послать "русский корабль" в водное "эротическое путешествие"Видео

16:04

Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

15:59

"Окончательно непроездной": стали известны детали нового удара по Антоновскому мостуВидео

15:52

Арабский "Шейх" уничтожает оккупантов на фронте и тренирует воинов перед боем

15:40

"Я так просто не сдамся": Галкин начинает "войну" с россиянамиВидео

Реклама
15:36

Будет сугбо "постель": Таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и ДорофееваВидео

15:33

Олимпийский чемпион зашкварился неожиданным заявлением о "хороших русских"

15:19

Репетиция освобождения Херсона: Пионтковский сказал, почему Путин "проглотил" взрывы в КрымуВидео

15:12

Польша прекратит выдачи виз россиянам - МИД страны

14:59

Умерла звезда сериала Беверли-Хиллз

14:55

Приметы на 15 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы удачу и деньги привлечьВидео

14:44

"Офицеров прячут": командира защитников Мариуполя Прокопенко вывезли в РФВидео

14:38

Жадные коллаборанты на Харьковщине отравились "гуманитаркой" из России

14:38

Били и желали смерти: в Швейцарии россияне и белорус напали на украинцевВидео

14:36

Лунный посевной календарь на сентябрь 2022: лучшие дни для садовода и огородника

14:21

Россия может начать ядерную войну, если будет загнана в тупик - Павел КлимкинВидео

14:18

Самый вкусный и простой пирог на Яблочный спас 2022: удивительный рецептВидео

13:58

Будет выглядеть как новое: эффективный способ отбелить постельное белье дома

13:57

"Унижение для россиян": Ермак раскрыл формулу победы над "русским миром"Видео

13:22

Уничтожены два Аллигатора: ВСУ сбили ударные вертолеты РФ Ка-52Видео

13:01

Хотят отправить под международный трибунал: пилоты РФ собирают компромат на командование - разведкаВидео

12:42

"Шаг к бунту в РФ": у Зеленского объяснили необходимость отмены виз для россиянВидео

12:08

Кремль распространяет фейки о "бесполезности помощи США": в СНБО ответили и объяснили планы РФВидео

12:04

"Не увидела добра": победительница "Битвы экстрасенсов" ошеломила кровавым прогнозом по поводу войныВидео

12:02

Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всехВидео

Реклама
12:00

Что нельзя есть человеку: топ-5 продуктов, которые вредят организму

11:58

Обмен территорий на вступление в НАТО: у Зеленского жестко ответили КиссинджеруВидео

11:37

"Отказников - вал": оккупанты жалуются на "шваль" в рядах российской армии — ГУРВидео

11:36

Никакого обмена территорий - армию РФ просто вынесут вперед ногамимнение

11:31

На Запорожской АЭС есть угроза распыления радиации: один энергоблок отключен - ЭнергоатомВидео

11:23

Не стоит ждать ослабления боев: астролог рассказала, что будет в Украине осеньюВидео

11:17

Гороскоп Таро на неделю 15-21 августа: Девам – проблемы, Скорпионам – успех, Рыбам – деньгиВидео

10:52

Путин больше не хочет войны, но предложит "компромисс" – ГудковВидео

10:34

В КПЗ не попал: Гиркин ответил на слухи о своем задержании в КрымуВидео

10:27

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять