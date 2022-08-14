Анна Тринчер показала фото с дня рождения в соблазнительном купальнике

Анна Тринчер / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская певица и блогерка Анна Тринчер поделилась с фанатами первыми снимками с празднования своего 21-летия. Фото девушка выложила в Instagram.

Судя по фото, девушка за фуршет сменила несколько нарядов. Сперва Тринчер нарядилась в обольстительный купальник-монокини серебристого цвета. Такой наряд выгодно подчеркнула ее формы.

Позже певица выбрала более удобную одежду – комбинацию из черных брюк, топа и накидки.

"Первые кадры с ДН. Отпраздновали очень душевно, почти никто не пил алкоголь, но было так весело ‒ и это самое лучшее. Спасибо всем, кто разделил со мной этот день. Уютно, по-семейному, в узком кругу, без тусовок, за приземными беседами – это для меня", — подытожила Тринчер.

Напомним, ранее певица Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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