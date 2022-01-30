"Я в шоке, посмотрите!": Тринчер показала свою грудь спустя 2 недели после пластики

Анна Тринчер увеличила себе грудь две недели назад / instagram.com/annatrincher_official

Певица и актриса Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, похвасталась результатом.

20-летняя звезда сериала "Школа" примерила новое нижнее белье и попросила своего будущего мужа – блогера Александра Волошина оценить внешний вид.

"Я скажу, что уже хочется потрогать, пожмакать", – ответил Волошин.

Анна Тринчер после операции / instagram.com/annatrincher_official

"Я в шоке. Посмотрите! Это что – мое?", – прокомментировала ролик Тринчер.

Ранее артистка призналась, что никак не могла определиться с размером.

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"Мне все казалось слишком большое, но сейчас я понимаю, как же я ошибалась, – отметила блогерша. – 13 января настал день X! Я переживала страшно. Куча мыслей лезло в голову: "А вдруг не приживется? А вдруг я не выйду с наркоза?", - говорила певица перед операцией.

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