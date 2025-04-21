Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"У подъезда дежурит микроавтобус": Ефремов отказался выходить из дома

Виталий Кирсанов
21 апреля 2025, 17:51
1062
На работу Ефремов пока не вышел, занимается здоровьем, читает и пишет.
Ефремов отказался выходить из дома
Ефремов отказался выходить из дома / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Вы узнаете:

  • Почему Ефремов не выходит из дома
  • Когда актер планирует выйти на работу

Вышедший из колонии российский актер Михаил Ефремов не выходит из своего дома из-за повышенного внимания журналистов. Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что у подъезда дома Ефремова иногда "дежурит микроавтобус с журналистами". Поскольку окна квартиры Ефремова выходят во двор, его дети или жена иногда вынуждены заранее проверять, не ждут ли артиста папарацци.

видео дня

"Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней", - пожаловались на неспокойную обстановку у дома актера соседи.

Кроме того, коллеги Ефремова уточнили, что на работу он пока не вышел, занимается здоровьем, читает и пишет. Предположительно, по их словам, после отдыха он будет не только сниматься, но и играть в театре.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября 2020 года в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актера отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремова освободили.

Другие новости:

Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    шоу-бизнес Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

    На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

    19:15Синоптик
    Самый молодой кардинал из Тернополя: украинца рассматривают как нового Папу

    Самый молодой кардинал из Тернополя: украинца рассматривают как нового Папу

    18:59Жизнь
    Приедет ли Трамп в Москву на 9 мая: что говорят в Кремле

    Приедет ли Трамп в Москву на 9 мая: что говорят в Кремле

    18:43Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

    "Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

    В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

    В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

    Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

    Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

    Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

    Похолодание ударит по Украине: стала известна дата очень низких температур

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

    Последние новости

    19:37

    Ушел с молотка втридорога: Украина выгодно продала российский танкер Nika Spirit

    19:29

    Финансовый прогноз по месяцу рождения: когда рождаются настоящие миллионеры

    19:28

    "Подвешенная ситуация": Коляденко рассказал, когда закончится война в Украине

    19:17

    На повестке один вопрос: у Путина заговорили о переговорах с Украиной

    19:15

    На Украину налетит мощный шторм: в каких областях будут дожди с грозами

    Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
    19:10

    Правый берег Оскола: куда двинулись оккупанты?мнение

    18:59

    Самый молодой кардинал из Тернополя: украинца рассматривают как нового Папу

    18:55

    Тест на IQ: только 5% гениев могут найти фальшивого врача за 5 секунд

    18:43

    Приедет ли Трамп в Москву на 9 мая: что говорят в Кремле

    Реклама
    18:43

    Всеми любимый салат Мимоза заиграет новыми вкусами - оригинальный рецепт

    18:31

    Евро взлетел до нового максимума: каким будет курс валют с 22 апреля

    18:19

    Россиян взяли в плен на Курщине: десантники ВСУ захватили подразделение армии РФВидео

    18:05

    Миссия по защите неба над Украиной: как выглядит европейский план безопасности

    18:04

    Тарас Цымбалюк впервые станет отцом - СМИ

    17:51

    "У подъезда дежурит микроавтобус": Ефремов отказался выходить из дома

    17:31

    РФ пытается захватить территорию Сумщины: Сырский рассказал о наступлении РФ

    17:28

    Украина может вернуть ядерный статус за четыре года: в РФ удивили заявлением

    17:18

    Путин признал удары по гражданским объектам и ответил на предложение Зеленского

    17:10

    Тотальная экономия места в шкафу: как правильно хранить зимние пуховики

    16:49

    Почему не растет укроп на огороде: основные причины

    Реклама
    16:46

    Бензин изменит состав: что нужно знать водителям с 1 мая

    16:37

    Время ограничено: украинцы до 1 мая должны уплатить обязательный налог

    16:32

    Лучшие авто с пробегом: автомеханик назвал ТОП-2 модели, которые не подведут

    16:29

    ВСУ разнесли "гнездо" дронов в Курской области - у РФ большие потери

    16:25

    Ракета "Длинный Нептун" может устроить блэкаут в Москве: эксперт сделал прогнозВидео

    16:15

    "Редкий случай": Миша Кацурин рассказал, в чем уникальность Dorofeeva

    16:04

    Умер народный депутат Украины Владимир Мороз

    16:04

    Цены на топливо в Украине упадут на 2-3 гривны за литр: эксперт озвучил условие

    16:00

    Первая неделя после Пасхи: что нельзя делать в Светлую седмицу

    15:54

    Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

    15:46

    Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

    15:43

    Маскировались под ТЦК и похищали людей: в Одессе задержали трех псевдовоенных

    15:38

    Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий

    15:29

    Украинцам будут выделять 500 гривен на оплату коммуналки: как оформить помощь

    15:04

    Сколько часов должна спать собака: ветеринар дал неожиданный ответ

    14:30

    Как Москва представляет мир с Украиной: Кремль дал ответ на заявление Трампа

    14:13

    Светлый вторник: что можно и нельзя делать 22 апреля

    14:12

    Евровидение-2025: какое место Украина займет в финале конкурса

    14:11

    Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду

    14:09

    Конец света после смерти Папы: ученые нашли жуткое пророчество

    Реклама
    14:06

    "Молился за мир и украинцев": как в Украине и мире реагируют на сметь Папы Франциска

    14:02

    Наталка Денисенко сделала громкое заявление после известия о разводе с мужем

    13:52

    Где спрятана мышь: только гений увидит ее за 5 секунд

    13:51

    "Выглядел очень больным": Вэнс рассказал правду о последней встрече с Папой

    13:31

    Кто может стать следующим Папой Римским - список неожиданных кандидатов

    13:22

    "Произошел перелом": войска РФ начали отступление на стратегическом направлении

    13:02

    Колебания доллара в Украине: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом

    13:01

    Придется платить почти вдвое больше: на какие овощи рекордно взлетели цены

    12:53

    Революционные изменения в закупках Минобороны: что изменится для наших инженеров

    12:47

    "На это нужно 2-3 года": Гончар сказал, что может развалить экономику РФВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Война с Россией
    Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Пасха 2025
    Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
    Поздравления
    С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять