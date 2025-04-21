Предательница Лорак сделала заявление после новости о новой любви ее мужа

Ани Лорак удивила своим высказыванием.

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Ани Лорак - замужество / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак показалась с мужем

Предательница пообщалась с журналистами

Когда-то украинская известная певица Ани Лорак, котора сбежала в страну-оккупанта РФ и молчит о войне в родной стране, вышла в свет с мужем Исааком Виджраку.

Как сообщают росСМИ, Лорак не меняла свою фамилию. Пара посетила светское мероприятие в РФ, они прошлись по красной дорожке под руку и даже пообщались с журналистами.

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Запроданка отметила, что у ее дочери, от бывшего мужа, Софии отличные отношения с новым избранником. Певица считает, что "вдохновляет миллионы девчонок, молодых женщин собственным опытом".

"Потому что жизнь у меня была непростая, как поется в моей песне "Стала сильней". Главное не потерять свой внутренний свет, свой стержень, не предавать, не бросать, быть верным своему призванию", - рассказала Лорак.

Смотрите, как Ани Лорак общалась с журналистами:

Ани Лорак с мужем / фото: скрин t.me/zvezdach_mag/

Напомним, недавно Лорак и Виджраку сыграли тайную свадьбу на Мальдивах, а их официальный брак заключен в Испании. На церемонии не было родных пары, но поддержать их прилетели дочь Исаака и брат певицы, а вот дочь Ани не смогла присутствовать.

Ани Лорак на Мальдивах с мужем / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Также недавно пошли слухи, что у нового мужа предательницы появилась новая любовь. Оказалось, Виджраку снова влюбился в свою жену.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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