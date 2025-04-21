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Звезда "Сумерек" официально заключила брак со своей любимой девушкой

Виталий Кирсанов
21 апреля 2025, 19:52
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Церемония состоялась в Лос-Анджелесе еще неделю назад.
Кристен Стюарт официально заключила брак с девушкой
Кристен Стюарт официально заключила брак с девушкой / коллаж: Главред, фото: скриншот SHOWSHA, Википедия

Кратко:

  • Пара вместе уже почти шесть лет
  • Девушки познакомились в 2013 году на съемочной площадке

Американская актриса Кристен Стюарт, которая известна по фильмам "Сумерки", официально оформила отношения со своей избранницей - сценаристкой и актрисой Дилан Майер. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что церемония состоялась в Лос-Анджелесе еще неделю назад. На ней было минимум гостей.

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К слову, пара вместе уже почти шесть лет. Они познакомились в 2013 году на съемочной площадке. Через четыре года Кристен официально совершила каминг-аут и позже начала встречаться с Дилан. Летом 2021 года ходили слухи, что влюбленные обручились, ведь внимательные поклонники заметили кольца на пальцах женщин. В прошлом году Стюарт официально подтвердила эту информацию.

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Кто такая Кристен Стюарт

Кристен Стюарт - американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки". Номинантка на премию "Оскар".

В 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории "Новая звезда". Через десять лет Кристен получила награду "Актриса десятилетия" от Ассоциации голливудских критиков и была одной из самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes.

Актриса является бисексуалкой. В 2017 году на шоу Saturday Night Live актриса назвала себя "очень гомосексуальной". Летом 2016 года в интервью подтвердила, что уже давно встречается с дизайнером спецэффектов Алисией Каргайл. Некоторое время в прессе ходили слухи о свадьбе пары, но вскоре девушки расстались. Помимо Каргайл Стюарт встречалась с французской певицей и актрисой Стэфани Соколински, более известной как Соко, также у неё был короткий роман с певицей и продюсером St. Vincent, которая работала над саундтреком к режиссёрскому дебюту Стюарт. С декабря 2016 по декабрь 2018 года состояла в отношениях с моделью Стеллой Максвелл. В 2019 пара ненадолго сошлась вновь, но вскоре Стюарт вступила в отношения со сценаристкой Дилан Майер. В ноябре 2021 года Кристен Стюарт подтвердила информацию о помолвке со своей девушкой после двух лет отношений.

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