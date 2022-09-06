Анна Богдан в соблазнительном белом образе оголилась после слухов о воссоединении с "холостяком"

Анна Богдан показала тело в белоснежном костюме / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан ранее объявила о разрыве с Михаилом Заливако.

Девушка тяжело переживала расставание, однако позже их заметили милующимися на улице. Больше пара не комментировала свой статус, однако эта маленькая деталь возродила в поклонниках надежду на окончательное воссоединение "холостяка" и его избранницы.

Недавно Богдан на своей странице в Instagram опубликовала серию снимков, на которой позирует в белых одеждах - свободной рубашке, топе, брюках-палаццо и босоножка. Такой "тотал вайт" лук вполне мог бы сойти и за свадебный наряд.

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Символичной оказалась и подпись к фотографиям. В ней блгерка рассуждает о значении слова "счастье".

"Счастье - это не удачное сочетание внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего разума", - пишет Богдан.

Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдкоменко, показала, как в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем.

Также одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши со всеми своими растяжками, складочками и целлюлитом.

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