К Ефремову в колонию приезжала с ночевкой молодая актриса: СМИ назвали имя женщины

Возлюбленные якобы скрывали свои отношения, однако вдвоем оставили автографы с пожеланиями соседям по блоку.

https://stars.glavred.info/k-efremovu-v-koloniyu-priezzhala-s-nochevkoy-molodaya-aktrisa-smi-nazvali-imya-zhenshchiny-10670120.html Ссылка скопирована

К Ефремову в колонию приезжала с ночевкой молодая актриса / коллаж: Главред, фото: t.me/shot_shot, скриншот

Кратко:

Артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора

Пара провела три дня в спецблоке

Вышедший в апреле из колонии российский актер Михаил Ефремов, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, во время "отсидки" имел близкие отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации источника, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова женщина приезжала к нему на свидания.

видео дня

Сообщается, что за несколько месяцев до условно-досрочного освобождения (УДО) артиста пара провела три дня в спецблоке - комнате для встреч с душем, кухней, телевизором и кроватью.

Возлюбленные якобы скрывали свои отношения, однако вдвоем оставили автографы с пожеланиями соседям по блоку.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября 2020 года в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актера отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области. 9 апреля 2025 года Ефремова освободили.

Другие новости:

Кто такой Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017). Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред