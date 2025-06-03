Тяжелая ночка: скандальный сын Джоли и Питта опозорился на улицах Лос-Анджелеса

Пакс Тиен Джолли-Питт доставляет своим родителям немало поводов для беспокойства.

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Пакс Тиен Джоли-Питт новости - сын Джоли и Питта вышел на публику в нетрезвом виде / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Пакс Джоли-Питт сделал забег по злачным местам Лос-Анджелеса

Сына Джоли и Питта заметили в нетрезвом состоянии

Шестеро детей Анджелины Джоли и Брэда Питта с младенчества привлекают всеобщее внимание. Сегодня уже взрослые звездные отпрыски стараются держаться подальше от камер, и самостоятельно ищут свой путь в этом мире.

Один из сыновей Бранджелины, 21-летний Пакс Тиен, выбрал путь скандалов. Парень регулярно попадает в аварии (без серьезных последствий), а недавно был замечен очевидцами в крайне непристойном виде.

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Об этом сообщает Daily Mail с отсылкой на собственные источники. Сперва Пакса заметили на выходе из отеля Шато Мармон в Лос-Анджелесе вместе с друзьями. Неуверенной походкой Джоли-Питт последовал в ночной клуб, где развлекался до самого утра.

Когда дикая ночь закончилась, Пакс при помощи приятелей вышел на улицу. Его сильно шатало, при ходьбе его нужно было поддерживать, чтобы он не упал на тротуар.

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Ранее Главред рассказывал, что Барака и Мишель Обаму застукали вместе на фоне слухов о разводе - впервые за полгода. Пара сходила на свидание, которое попало в объективы папарацци.

Также Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который длился 8 лет. Актер ответил на каверзные вопрос о том, чувствует ли он облегчение после обретения долгожданной свободы от судебных тяжб.

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Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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