Анджелина Джоли случайно засветила новое тату

Голивудская актриса Анджелина Джоли сделала новую татуировку.

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Анджелина Джоли сделала новое тату / Коллаж Главред, фото Instagram/angelinajolie

Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая в последнее время редко радует появлениями на публике, случайно засветила новое тату.

Как известно, недавно Джоли появилась на бродвейской премьере нового мюзикла "Аутсайдеры" и на красной дорожке к ней присоединилась ее 15-летняя дочь Вивьен Джоли-Питт. Но не только дочь привлекла внимание поклонников голивудской звезды, а и ее новая татуировка.

Актриса продемонстрировала новое тату с надписью "Оставайся золотым", написанной сценарным шрифтом.

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Эта фраза является отсылкой к мюзиклу, который она ставит вместе со своей 15-летней дочерью Вивьен Джоли Питт.

Фото нового тату можно посмотреть тут

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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Напомним, ранее американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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