Андрей Макаревич публично "разнес" россиян - детали

Кратко:
- Андрей Макаревич дал новое интервью
- Певец обратился к россиянам
Российский известный музыкант Андрей Макаревич, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал жить в Израиль, на своих концертах продолжает критиковать политику Кремля.
В новом интервью YouTube-каналу "Эклеры Галициной" Макаревич призвал россиян "проснутся".
"В 1945 году, когда советская армия уже подходила к Берлину, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись, ничего", — отметил певец.
Отметим, ранее Макаревич заявлял, что скучает по природе в РФ, но возвращаться в страну-оккупанта он не собирается.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
Вас может заинтересовать:
- Молчунья Стоцкая воссоединилась с путинистом Киркоровым - детали
- "Сказал слово на три буквы": Алексей Суханов рассорился с близким другом
- Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина
Кто такой Андрей Макаревич?
Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".
Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.
2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред