Андрей Макаревич публично "разнес" россиян - детали

Андрей Макаревич в который раз показал свою позицию.

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Андрей Макаревич высказался о россиянах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Макаревич

Кратко:

Андрей Макаревич дал новое интервью

Певец обратился к россиянам

Российский известный музыкант Андрей Макаревич, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал жить в Израиль, на своих концертах продолжает критиковать политику Кремля.

В новом интервью YouTube-каналу "Эклеры Галициной" Макаревич призвал россиян "проснутся".

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"В 1945 году, когда советская армия уже подходила к Берлину, многие немцы продолжали считать, что немецкая армия подходит к Москве. Такова была сила пропаганды. Потом проснулись, ничего", — отметил певец.

Отметим, ранее Макаревич заявлял, что скучает по природе в РФ, но возвращаться в страну-оккупанта он не собирается.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

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Кто такой Андрей Макаревич? Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".



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