Выложил всю правду про Аллу Пугачеву: Андрей Макаревич решился на откровенность

Музыкант, не скрываясь, рассказал, что думает про Примадонну.

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Андрей Макаревич про Аллу Пугачеву - что думает Макаревич о Примадонне / коллаж: Главред, фото: facebook.com/makarevichav

Лидер группы Машина времени, писатель и художник Андрей Макаревич дружит семьями с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Эта связь лишь укрепилась, когда артисты открыто вытсупили против войны в Украине и покинули страну на болотах.

Также их сплотил статус иностранных агентов, который носят Макаревич и Галкин. Артисты близки по духу и говорят об этом публично без смущения.

Так в своем недавнем интервью Андрей Макаревич прокомментировал свою дружбу с Примадонной и раскрыл свои настоящие чувства к ней. Говорил артист про Пугачеву и как про талант, и как про женщину.

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"В Латвии и общались последний раз на фестивале у Лаймы. Я ее очень люблю. Она замечательная женщина. Она мудрая, красивая. Она очень талантливая. Она – мужественная", - отметил лидер Машины Времени.

Кто такой Андрей Макаревич? Андрей Макаревич — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр; народный артист Российской Федерации (1999). Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".

Публично выступает против террористического вторжения РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта.

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Макаревича в реестр физических лиц — "иностранных агентов".



Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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