Андрей Хлывнюк получил боевую награду от СНБО

Легендарный украинский музыкант и военный Андрей Хлывнюк получил награду Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Андрей Хлывнюк сейчас служит в ВСУ на должности оператора дрона / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский музыкант, вокалист коллектива "Бумбокс", а ныне ‒ военнослужащий и оператор ударного дрона модели Punisher Андрей Хлывнюк получил награду Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сообщил об этом в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Хлывнюк опубликовал снимок нагрудного знака "Защитнику Украины". Согласно уставу награды, ее вручают "за весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины, образцовое выполнение служебных обязанностей в условиях военного положения, мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности государства".

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк решил поиздеваться над фронтменом российской группы "Звери" Романом "Зверем" Билыком, который недавно спел перед российскими оккупантами и боевиками из группировки "ДНР".

видео дня

Свое глумливое видеообращение Хлывнюк опубликовал на странице Instagram. В нем он спел короткий отрывок из старого хита "Зверей" — "Рома, извини". При этом для пущего комического эффекта музыкант держа в руках разведывательный беспилотник Mini Shark украинского производства.

"Рома, извини, у меня самолет. Дела, пойми, дела, дела" — иронически пропел лидер "Бумбокса".

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