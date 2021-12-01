Анастасия Волочкова осудила Диму Билана за пьяную выходку на концерте

Балерина считает подобное поведение недопустимым для артиста.
Балерина Анастасия Волочкова осудила певца Диму Билана за то, что тот вышел на сцену пьяным.
Инцидент произошел несколько дней назад. Певец должен был выступить на закрытой вечеринке, и со сцены признался, что перебрал с алкоголем.
"Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии - это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком - это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде - это что-то из мира фантастики", - прокомментировала пьяный скандал с Биланом Волочкова.
Балерина отметила, что она, как артистка, никогда не позволяла себе подобных выходок.
Меж тем Волочкову давно подозревают в злоупотреблении алкоголем. К примеру, артистка давала интервью о судебной тяжбе с Большим театром с явными признаками алкогольного опьянения. Тогда Волочкову осудили поклонники за чрезмерную развязность - она ругала матом бывших коллег и крайне неуверенно сидела на высоком барном стуле.
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Ранее стало известно, что близкое окружение Анастасии Заворотнюк страдает от мошенников, спекулирующих на болезни актрисы.
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