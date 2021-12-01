Анастасия Волочкова осудила Диму Билана за пьяную выходку на концерте

Анастасия Волочкова крайне негативно отнеслась к скандалу с Биланом / Коллаж

Балерина Анастасия Волочкова осудила певца Диму Билана за то, что тот вышел на сцену пьяным.

Инцидент произошел несколько дней назад. Певец должен был выступить на закрытой вечеринке, и со сцены признался, что перебрал с алкоголем.

"Я крайне негативно отношусь к этой истории, потому что артист должен уважать своего зрителя и выступать достойно перед ним. Конечно, петь с микрофоном в руке под фонограмму в пьяном состоянии - это одно, а делать сложные пируэты и чесать ногами, а не языком - это абсолютно другое. Артисты балета себе никогда не позволяют выходить к людям в нетрезвом виде - это что-то из мира фантастики", - прокомментировала пьяный скандал с Биланом Волочкова.

Балерина отметила, что она, как артистка, никогда не позволяла себе подобных выходок.

Меж тем Волочкову давно подозревают в злоупотреблении алкоголем. К примеру, артистка давала интервью о судебной тяжбе с Большим театром с явными признаками алкогольного опьянения. Тогда Волочкову осудили поклонники за чрезмерную развязность - она ругала матом бывших коллег и крайне неуверенно сидела на высоком барном стуле.

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Ранее стало известно, что близкое окружение Анастасии Заворотнюк страдает от мошенников, спекулирующих на болезни актрисы.

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