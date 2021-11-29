Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "Ему необходима помощь"

Пьяный Дима Билан выступил на свадьбе / скриншот с видео

Российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену во время выступления на свадьбе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент.

На своей странице в Instagram он извинился за то, что выступил в нетрезвом виде. Подвыпивший исполнитель отметил, что год выдался тяжёлым в экономическом плане и признался, что "его колбасит".

Пьяный Дима Билан выступил на свадьбе / скриншот с видео

"Вы знаете, так бывает, иногда человек напивается. Неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда. Я вообще, если честно, хороший парень, неплохой! Я болел два раза, с бронхитом катался и со сломанной ногой давал концерты", - заявил артист на видео, которое он позже удалил со странички.

Читайте такжеДима Билан и Полина Гагарина угодили в ловушку мошенниковПевец продолжил себя оправдывать и добавил, что ненавидит людей, которые "пьяные выходят в эфир". Он рассказал, что у него нестабильное состояние. "Меня колбасит", — заявил Билан.

Необходима помощь специалистов

Кадры и комментарий певца вызвали ажиотаж в Сети, а его поведение оценил психиатр-нарколог, призвав его обратится к медикам.

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"Ему (Билану- ред. ) обязательно необходима помощь специалистов! Потому что он сам отмечает, что, помимо того что начал употреблять алкоголь, у него сниженный фон настроения. Состояние по типу депрессии. Изначально надо пойти к психотерапевту либо клиническому психологу", — заявил Алексей Казанцев в комментарии "Life".

Медик убеждён, что тяга к алкоголю у певца возникла не на пустом месте. В частности, Билан мог попросту очень сильно устать из-за плотного рабочего графика или у него сейчас тяжёлый период в жизни, а чтобы справится с проблемами, Билан начал употреблять алкоголь, считает специалист.

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