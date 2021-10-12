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"Как с зоны откинулась!": вульгарное поведение Анастасии Волочковой возмутило Сеть

12 октября 2021, 16:50
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Балерина в баре обругала матом бывших коллег.

Анастасия Волочкова смутила подписчиков жаргоном / instagram.com/volochkova_art

Актриса и балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала из-за интервью для шоу Бар в большом городе. На всю студию артистка обматерила администрацию Большого театра, упрекая их в бесчестии.

Волочкова выложила фрагмент интервью, в котором ей задали несколько каверзных вопросов о ее судебной тяжбе с Большим театром. Передача снималась в антураже бара, интервьюеры и балерина сидели за барной стойкой.

И сидела Волочкова на высоком барном стуле крайне не уверенно. Подписчики балерины предположили, что артистка давала интервью не совсем трезвой.

На это также указывает и вульгарное поведение Анастасии: ее речь была довольно спутанной, она не выбирала слов и выражений, рассказывая свою правду об ее увольнении из Большого театра.

"Меня уволили незаконно. Я сразу в суд, выиграла судебный процесс. Пока, неудачники! ... У меня исковое заявление – один рубль. Я защищала не деньги, а честь и достоинство", - заявила балерина.

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"Они должны были заплатить, но не сделали этого. А я и не ждала, потому что понимала: п*дорасы", - подытожила рассказ Волочкова.

Ругань и нетрезвое состояние артистки подписчики восприняли враждебно:

"Это не прима, это позорище! Кто-нибудь может представить себе подобное из уст Плисецкой, Улановой, Вишнёвой..."

"Опускается все ниже и ниже..."

"Опять…drunk woman"

"Как с зоны откинулась!"

"Не леди вы, Настя, ой не леди...Вы ж вроде культурная питерская барышня, а такой жаргон...не красит это вас."

Анастасия Волочкова стала причиной нового скандала / instagram.com/volochkova_art

Конфликт Волочковой с Большим театром длится практически 20 лет – с 2003 года. Тогда балерину уволили, ссылаясь на ее чрезмерный вес. Анастасия считает истинной причиной ее увольнения заговор, зачинщиком которого стал ее бывший любовник – миллиардер Сулейман Керимов.

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